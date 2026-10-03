Wasser knapp: Florianis als Lieferanten gefragt

Wenn Höfe Wasser brauchen, wird auch die Feuerwehr zum Lieferanten. Alleine im Bezirk Amstetten zählten die Florianis im Sommer 705 Wassertransporte – mehr als viermal so viele wie im Vorjahr. Teilweise führten die Fahrten zu weit entlegenen Betrieben.
Brände löschen, Unfallopfer retten, Fahrzeuge bergen: Die Aufgaben der Feuerwehr sind vielfältig. Im Bezirk Amstetten waren die freiwilligen Helfer heuer aber auch besonders häufig als Wasserlieferanten unterwegs. Die trockenen Perioden des Sommers ließen den Bedarf deutlich steigen.
540 zusätzliche Wassertransporte
Die Zahlen zeigen das Ausmaß: Während im Sommer 2025 insgesamt 165 Wassertransporte durchgeführt wurden, waren es heuer 705. Das entspricht 540 zusätzlichen Einsätzen und mehr als einer Vervierfachung.
Laut Bezirksfeuerwehrkommando wurde hauptsächlich Nutzwasser geliefert. Dabei mussten die Einsatzkräfte teilweise weit entlegene Höfe versorgen, etwa in der Ybbstaler Gegend.
Hilfe für landwirtschaftliche Betriebe
Die Transporte unterstützten auch landwirtschaftliche Betriebe, die während der Trockenheit auf zusätzliche Wasserlieferungen angewiesen waren. Viele Landwirte zeigten sich für die Hilfe der Feuerwehren dankbar.
Die Sommerbilanz macht damit deutlich, dass Trockenheit die Florianis auch ohne akuten Brand fordert. Wo Wasser knapp wird, übernehmen sie mit ihren Fahrzeugen eine weitere wichtige Aufgabe: die Versorgung vor Ort.
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