Lagerhalle in Flammen, Kirche vor Feuer gerettet

Arbeiterhaus evakuiert

Eine nahe Arbeiterunterkunft konnte ebenfalls vor den Flammen bewahrt werden, die Bewohner wurden aber vorsorglich in Sicherheit gebracht. Nachdem der Großbrand eingedämmt war, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf das Aufspüren und Ablöschen von Glutnestern. Dabei kamen auch Drohnen zum Einsatz, die Luftaufnahmen der Brandstelle lieferten. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde noch an.