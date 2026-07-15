Lagerhalle in Flammen, Kirche vor Feuer gerettet

Großeinsatz für die Feuerwehren im Bezirk Gänserndorf! In Mannsdorf an der Donau ging in den führen Morgenstunden eine Lagerhalle mit landwirtschaftlichen Maschinen in Flammen auf. Das Feuer sprang kurzzeitig auch auf die nahe Kirche über. Das Gotteshaus konnte aber gerettet werden.
Um 1.30 Uhr war am Mittwoch die Nachruhe für mehr als 140 Feuerwehrleute im Bezirk Gänserndorf vorbei. Sie mussten zu einem Großbrand in Mannsdorf an der Donau ausrücken. Eine 1600 Quadratmeter große Halle, in der sich Maschinen für die Spargelproduktion befanden, stand in Vollbrand.
Starker Funkenflug
„Eine der größten Herausforderungen war die drohende Ausbreitung des Feuers auf benachbarte Gebäude“, berichtet der Einsatzleiter. Denn durch den starken Funkenflug geriet das Dach der unmittelbar angrenzenden Kirche in Brand. Doch dort konnten die Flammen rasch abgelöscht werden. Ebenso wurde von den Löschtrupps ein Übergreifen des Feuers auf ein benachbartes Autohaus verhindert.
Arbeiterhaus evakuiert
Eine nahe Arbeiterunterkunft konnte ebenfalls vor den Flammen bewahrt werden, die Bewohner wurden aber vorsorglich in Sicherheit gebracht. Nachdem der Großbrand eingedämmt war, konzentrierten sich die Einsatzkräfte auf das Aufspüren und Ablöschen von Glutnestern. Dabei kamen auch Drohnen zum Einsatz, die Luftaufnahmen der Brandstelle lieferten. Die Ursache des Feuers ist noch nicht bekannt. Die Nachlöscharbeiten dauern zur Stunde noch an.
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