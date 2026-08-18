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Fan.at Spiel der Runde

Bizaus „Chef“ sorgt für faustdicke Überraschung

Fußball Unterhaus
18.08.2026 16:25
Bizau-Spielertrainer Lukas Katnik (li.) sorgte beim DSV für die Entscheidung.
Bizau-Spielertrainer Lukas Katnik (li.) sorgte beim DSV für die Entscheidung.(Bild: Kaufmann Bausysteme FC Bizau)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Das erste „Fan.at Spiel der Runde“ der Saison endete mit einem 1:0-Auswärtssieg des FC Bizau beim eigentlich favorisierten Dornbirner SV. Dafür verantwortlich war der „Chef“ der Bizauer: Lukas Katnik! Der Ex-Profi, der bei den Bregenzerwäldern als Spielertrainer fungiert, bewies einmal mehr seinen Torinstinkt.

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Rund zehn Minuten vor Spielende gelang Bizaus Spielertrainer Lukas Katnik der einzige Treffer im FAN.at-Spiel der ersten Runde zwischen den Bregenzerwäldern und dem Dornbirner SV. „Ich habe einen Abwehrfehler der Dornbirner genutzt, bin dann allein vor dem Tor gestanden. Es war nicht mehr schwer, einzuschießen“, erklärt der 37-Jährige. „Wir haben sehr kompakt verteidigt, der DSV war spielerisch weiter, aber unsere Abwehr war nicht zu knacken.“ Auf die Erwartungen für die Saison angesprochen ist Katnik zurückhaltend: „Wir sind demütig, wollen besser abschneiden als im letzten Jahr. Vorne mitspielen, wäre wohl übertrieben.“ Ein 1:0-Sieg gegen einen der Ligafavoriten ist aber doch ein Signal, dass es in Bizau in andere Tabellenregionen gehen kann als im Vorjahr.

Schwung durch Neuverpflichtungen
„Durch die neu verpflichteten Spieler haben wir eine Aufbruchsstimmung bekommen, das macht mich schon zuversichtlich“, sagt Katnik. Der sich auf die zehn Wälder-Derbys, die jede Mannschaft zu spielen hat, besonders freut. „Hier sind Derbys immer noch etwas Besonderes. Die großen Duelle wie Egg gegen Bizau oder Andelsbuch werden bestimmt riesige Fußballfeste werden.’’

Pech mit Stangenkopfball
Wenig Freude mit dem Ergebnis der Partie hatte man bei den Dornbirnern. „Die erste Halbzeit war ausgeglichen, da hätte es auch Elfmeter für uns geben können. Nach der Pause mussten wir die Abwehr umstellen. Nach dem 0:1 hatten wir mit einem Stangenkopfball viel Pech“, analysierte DSV-Mann Michael Kovacec das 0:1. 

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