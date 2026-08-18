Bizaus „Chef“ sorgt für faustdicke Überraschung

Rund zehn Minuten vor Spielende gelang Bizaus Spielertrainer Lukas Katnik der einzige Treffer im FAN.at-Spiel der ersten Runde zwischen den Bregenzerwäldern und dem Dornbirner SV. „Ich habe einen Abwehrfehler der Dornbirner genutzt, bin dann allein vor dem Tor gestanden. Es war nicht mehr schwer, einzuschießen“, erklärt der 37-Jährige. „Wir haben sehr kompakt verteidigt, der DSV war spielerisch weiter, aber unsere Abwehr war nicht zu knacken.“ Auf die Erwartungen für die Saison angesprochen ist Katnik zurückhaltend: „Wir sind demütig, wollen besser abschneiden als im letzten Jahr. Vorne mitspielen, wäre wohl übertrieben.“ Ein 1:0-Sieg gegen einen der Ligafavoriten ist aber doch ein Signal, dass es in Bizau in andere Tabellenregionen gehen kann als im Vorjahr.