Geld für Hitzeschutz in Altersheimen gefordert

Das kostet natürlich. Damit die Maßnahmen nicht an den Kosten scheitern, fordert sie Förderungen von Bund und Land für bauliche und technische Anpassungen. „Viele Pflegeeinrichtungen können notwendige Investitionen nicht alleine stemmen. Hitzeschutz muss deshalb auch eine Frage der öffentlichen Finanzierung sein“, betont Auer.

Politik in die Pflicht nehmen

Auch in der mobilen Pflege erkennt Auer Mankos beim Hitzeschutz. Klare Strategien, Schulungen und ausreichende personelle Ressourcen würden fehlen. Sie fordert deshalb auch dort einheitliche Vorgaben und verbindliche Hitzeschutzpläne. „Der Schutz von Bewohnern und Beschäftigten darf nicht vom Engagement einzelner Träger abhängen,“ will sie die Politik in die Pflicht nehmen.