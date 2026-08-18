Liebestrank-Dealer an der Vorarlberger Highschool

Als Nemorino steht Emanuel Tomljenovič mit seinem schmelzenden, ausdrucksvollen und flexiblen Tenor im Mittelpunkt. Die 23-jährige Russin Iana Aivazian ist seine Adina und führt ihren Sopran technisch sicher, ausdrucksvoll und wird manche Schärfen bald in den Griff bekommen. Ebenso wird sich das Symphonieorchester Vorarlberg unter der Dirigentin Danila Grassi besser der heiklen Akustik im Kornmarkttheater anpassen und dann auch den Beginn der Ouvertüre sauber spielen.