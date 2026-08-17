Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

(K)eine Überraschung

Trotz Topstart: Traditionsklub wirft Trainer raus

Vorarlberg
17.08.2026 16:49
Heinz Fuchsbichler ist nicht mehr Trainer des FC Dornbirn.
Heinz Fuchsbichler ist nicht mehr Trainer des FC Dornbirn.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Paukenschlag bei Traditionsverein FC Dornbirn. Der Westligist, der mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Saison gestartet war, hat am Sonntag seinen Trainer Heinz Fuchsbichler freigestellt. Zudem müssen auch die Co-Trainer Marc und Björn Gasser die Rothosen verlassen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Schritt kam – zumindest für Außenstehende – überraschend. Denn nach drei gespielten Runden in der Westliga halten die Messestädter mit sieben Punkten (zwei Siege, ein Remis) auf dem dritten Tabellenplatz, liegen eigentlich im Plan. Dennoch hing der Haussegen auf der Birkenwiese ganz offensichtlich schief, womöglich schon länger.

Lesen Sie auch:
Die GAK-Spieler waren nach dem 1:1 beim FC Dornbirn am Boden. 3000 mitgereiste Fans mussten die ...
Vor Cup-Duell
Erinnerungen an den 4. Juni 2024 werden wach
24.07.2025

Unterschiedliche Vorstellungen
Von Klubseite gab es gestern keinerlei Stellungnahme zur Freistellung von Fuchsbichler. Aus dem Umfeld war aber zu erfahren, dass die sportliche Führung bzw. der Vorstand mit der Spielweise der Rothosen in den ersten drei Spielen der Westligasaison nicht einverstanden war. Man habe sich ein besseres Offensivspiel erwartet.

„Das spielt es nicht!“
Fuchsbichler, der am Sonntagvormittag von Obmann Gerhard Ölz von seiner Entlassung erfahren hat, sieht die Sache locker: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Die Mannschaft wurde zweimal umgebaut, zweimal wurde das Budget gekürzt. Jetzt von der neu zusammengestellten Truppe Zauberfußball zu erwarten, wie sich das einige Herren im Vorstand vorstellen, spielt sich nicht.“ 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
17.08.2026 16:49
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
20° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Bludenz
19° / 21°
Symbol starker Regen
Dornbirn
20° / 21°
Symbol starke Regenschauer
Feldkirch
19° / 21°
Symbol starker Regen

krone.tv

Alarmstufe Pink
Haselmayer: „NEOS haben ein Riesenproblem“
krone.tv fragt nach
Trinkkultur? „Mit 18 habe ich mehr Alk getrunken!“
Videos im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
Panettiere: Details zur Todesursache enthüllt!
141.243 mal gelesen
Trauer um Hayden Panettiere: Am Montag wurden erste Details zum Tod der Schauspielerin bekannt. ...
Society International
US-Schauspielerin Hayden Panettiere stirbt mit 36
103.555 mal gelesen
Hayden Panettiere hatte erst in diesem Jahr ihre Memoiren veröffentlicht.
Kolumnen
Nach neuer Umfrage müssen Alarmglocken schrillen
99.085 mal gelesen
Mario Kunasek und Herbert Kickl: unterschiedliche Charaktere in der FPÖ
Kolumnen
Das Zukunftsdilemma von Bundeskanzler Stocker
1009 mal kommentiert
Wenn die Umfragen stimmen, hätte Kanzler Stocker mit seiner ÖVP nach den nächsten Wahlen keine ...
Wien
Streit über das Glas Leitungswasser im Wirtshaus
877 mal kommentiert
Um das kostenlose Leitungswasser beim Wirt ist eine Diskussion entbrannt.
Innenpolitik
Tausende Migranten könnten abgeschoben werden
778 mal kommentiert
Illegale Migranten ohne Aufenthalt sollen außerhalb Europas gebracht werden.
Mehr Vorarlberg
(K)eine Überraschung
Trotz Topstart: Traditionsklub wirft Trainer raus
Polizeiposten
Tschann soll bei Hearing nicht dabei gewesen sein
FPÖ in der Kritik
Tarifchaos: Sogar Busfahrer brauchen Spickzettel
Natur-Projekt am Dach
Gemüse, Blumen und Honig statt trister Kiesfläche
Alle Highlights
Video: Sturm bezwingt Altach dank Jattas Goldtor
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf