Trotz Topstart: Traditionsklub wirft Trainer raus

Paukenschlag bei Traditionsverein FC Dornbirn. Der Westligist, der mit zwei Siegen und einem Remis in die neue Saison gestartet war, hat am Sonntag seinen Trainer Heinz Fuchsbichler freigestellt. Zudem müssen auch die Co-Trainer Marc und Björn Gasser die Rothosen verlassen.
Der Schritt kam – zumindest für Außenstehende – überraschend. Denn nach drei gespielten Runden in der Westliga halten die Messestädter mit sieben Punkten (zwei Siege, ein Remis) auf dem dritten Tabellenplatz, liegen eigentlich im Plan. Dennoch hing der Haussegen auf der Birkenwiese ganz offensichtlich schief, womöglich schon länger.
Unterschiedliche Vorstellungen
Von Klubseite gab es gestern keinerlei Stellungnahme zur Freistellung von Fuchsbichler. Aus dem Umfeld war aber zu erfahren, dass die sportliche Führung bzw. der Vorstand mit der Spielweise der Rothosen in den ersten drei Spielen der Westligasaison nicht einverstanden war. Man habe sich ein besseres Offensivspiel erwartet.
„Das spielt es nicht!“
Fuchsbichler, der am Sonntagvormittag von Obmann Gerhard Ölz von seiner Entlassung erfahren hat, sieht die Sache locker: „Ich habe mir nichts vorzuwerfen. Die Mannschaft wurde zweimal umgebaut, zweimal wurde das Budget gekürzt. Jetzt von der neu zusammengestellten Truppe Zauberfußball zu erwarten, wie sich das einige Herren im Vorstand vorstellen, spielt sich nicht.“
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