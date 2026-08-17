Trotz Topstart: Traditionsklub wirft Trainer raus

Unterschiedliche Vorstellungen

Von Klubseite gab es gestern keinerlei Stellungnahme zur Freistellung von Fuchsbichler. Aus dem Umfeld war aber zu erfahren, dass die sportliche Führung bzw. der Vorstand mit der Spielweise der Rothosen in den ersten drei Spielen der Westligasaison nicht einverstanden war. Man habe sich ein besseres Offensivspiel erwartet.