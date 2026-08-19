Drohungen! Schüler wollte starken Bruder spielen

Entschuldigungen vor Gericht

Nur die Verantwortung will er nicht ganz übernehmen: „Das sei nur zum Spaß gewesen und ganz normal unter Schülern. Für die Beule bin ich aber nicht verantwortlich.“ Der Höhepunkt des Prozesses: Der bislang unbescholtene Bursche bittet die beiden Mädchen persönlich um Entschuldigung. Fast kindlich nestelnd steht er ihnen gegenüber: „Ich schäme mich dafür und schwöre, dass so etwas auch nie wieder vorkommt.“