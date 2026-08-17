Drogendealer wurde nach Unfall von Polizei geweckt

Ein Bretterzaun in Feldkirch-Meiningen setzte im Oktober vergangenen Jahres dem Drogen-Trip eines 31-jährigen Vorarlbergers ein jähes Ende. Übermüdet von der Fahrt aus dem schweizerischen Neunkirch krachte der Mann mit dem Auto seines Bekannten in den Zaun – und schlief danach seelenruhig ein. Als ihn die Polizei weckte, staunten die Beamten nicht schlecht: Auf der Rückbank lagen zwei Kilo Cannabiskraut. Was anfangs wie ein einmaliger Ausrutscher aussah, entpuppte sich am Montag vor dem Schöffensenat dann als monatelang währendes Dealer-Business. Der Feldkircher gestand: Er schmuggelte laufend Suchtgift über die Grenze und verteilte es in Vorarlberg.