Fahrerflucht in Lauterach: E-Bikerin-verletzt

Eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin ist am vergangenen Freitag in Lauterach durch ein rücksichtsloses Überholmanöver zu Sturz gekommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise zum flüchtigen Pkw-Lenker.
Der bislang unbekannte Pkw-Lenker überholte die 56-Jährige gegen 13.45 Uhr auf der Langegasse in Fahrtrichtung Wolfurt. Dabei hielt der Autofahrer deutlich zu geringen Abstand zu der Radfahrerin. Beim Passieren beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug zudem derart, dass die Frau durch das Aufheulen des Motors erschreckt wurde und mit ihrem E-Bike zu Sturz kam.
Verletzungen an Auge und Hand
Dabei erlitt die Frau Verletzungen im Gesicht sowie an der linken Hand. Der Autofahrer ließ die verletzte Frau auf der Straße zurück und setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort.
Die Polizei bittet nun um Mithilfe aus der Bevölkerung: Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder Angaben zum flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Lauterach in Verbindung zu setzen.
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