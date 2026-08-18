Fahrerflucht in Lauterach: E-Bikerin-verletzt

Der bislang unbekannte Pkw-Lenker überholte die 56-Jährige gegen 13.45 Uhr auf der Langegasse in Fahrtrichtung Wolfurt. Dabei hielt der Autofahrer deutlich zu geringen Abstand zu der Radfahrerin. Beim Passieren beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug zudem derart, dass die Frau durch das Aufheulen des Motors erschreckt wurde und mit ihrem E-Bike zu Sturz kam.