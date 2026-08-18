Makellos! Hohenems und Imst weiter in Erfolgsspur

Top of the League! Hohenems und auch Imst konnten bislang alle ihre Spiele in der neuen Westliga-Saison für sich entscheiden. Nicht so rosig schaut es am Tabellenende für Lustenau, die WSG Juniors, die Altach Amateure und Lauterach aus – sie warten noch auf einen vollen Erfolg. Die Highlights der 3. Runde gibt es im Video.