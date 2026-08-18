Trockenheit sorgt heuer für geringere Ernte

Die Woche hat für Vorarlbergs Landwirtschaft gut angefangen – nämlich mit Regen. Der erste Guss seit Wochen hat für allgemeines Aufatmen gesorgt. Allerdings ist damit die Trockenheit noch keineswegs aus der Welt geschafft, denn die Böden sind stark ausgedörrt, der Regen von Montag hat die Erde nur oberflächlich befeuchten können. Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer hofft daher, dass die Wetterprognosen stimmen: Diese haben für Donnerstag und Freitag Regen vorhergesagt. „Es müsste jetzt mal zwei Wochen jeden Tag gemächlichen Niederschlag geben, dann wäre die Situation tatsächlich wieder besser.“