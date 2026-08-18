Trockenheit sorgt heuer für geringere Ernte

Vorarlbergs Obst- und Gemüsebauern müssen heuer mit Einbußen bei der Ernte rechnen. Ursache ist die ungewöhnliche Trockenheit – daran ändert auch ein einzelner Regentag wie am Montag nichts mehr.
Die Woche hat für Vorarlbergs Landwirtschaft gut angefangen – nämlich mit Regen. Der erste Guss seit Wochen hat für allgemeines Aufatmen gesorgt. Allerdings ist damit die Trockenheit noch keineswegs aus der Welt geschafft, denn die Böden sind stark ausgedörrt, der Regen von Montag hat die Erde nur oberflächlich befeuchten können. Harald Rammel von der Landwirtschaftskammer hofft daher, dass die Wetterprognosen stimmen: Diese haben für Donnerstag und Freitag Regen vorhergesagt. „Es müsste jetzt mal zwei Wochen jeden Tag gemächlichen Niederschlag geben, dann wäre die Situation tatsächlich wieder besser.“
Bewässerung lief auf Hochtouren
Die Gemüsebauern waren in den vergangenen Monaten jedenfalls gut beschäftigt – mit der Bewässerung, was einen „massiven Mehraufwand“ darstellt, wie Rammel erklärt. Trotzdem rechnen die Experten der Landwirtschaftskammer mit Ernteeinbußen von 10 bis 15 Prozent – zumindest für den Monat August. Beim Obst wird ebenfalls mit einer unterdurchschnittlichen Ernte gerechnet. Zwar sind Bäume tiefer verwurzelt, doch auch da hinterließ die Trockenheit ihre Spuren. Wie auch die Hitze, manche Früchte erlitten einen regelrechten Sonnenbrand und wurden damit unverkäuflich.
Es müsste jetzt mal zwei Wochen jeden Tag gemächlichen Niederschlag geben, dann wäre die Situation tatsächlich wieder besser.
Harald Rammel, Landwirtschaftskammer
Futter wird heuer zur Mangelware
Froh ist Rammel, dass das Ende der langen Hitzewellen nicht mit Hagel einhergegangen ist; „Das hätte sehr, sehr wehtun können.“ Weh tut aber jedenfalls ein Blick auf Vorarlbergs Wiesen und Weiden. Mancherorts erinnern diese eher an Steppen denn an das viel gerühmte satte Ländle-Grün. Hier kann nicht bewässert werden, die Folgen sind ausbleibendes Wachstum. Rammel hofft, dass in den kommenden Wochen genug Niederschlag fällt, damit zumindest im Herbst noch einmal Heu eingefahren werden kann.
Die große Trockenheit nahm bereits im Winter ihren Anfang, auf relativ wenig Schnee folgte ein trockenes Frühjahr, im Sommer setzte sich dieser Trend fort, die Hitze verschärfte die Situation noch einmal. Laut Geosphere Austria waren die vergangenen zwölf Monate die trockensten in der gesamten Messgeschichte, also seit 176 Jahren. Zwar gilt Vorarlberg traditionell als regenreiche Region, doch dieser Sommer hat gezeigt, dass wohl auch hier umgedacht werden muss.
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