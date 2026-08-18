Gefahrgut-Lkw sorgte für Sperre des Pfändertunnels

Gegen 18.25 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in den Pfändertunnel gerufen. Ein Sattelschlepper, der auf A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs war, würde Flüssigkeit verlieren. Gleichzeitig würde Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen. Aufgrund der Annahme, dass Diesel aus dem Fahrzeug austritt, wurde der Tunnel sicherheitshalber gesperrt.