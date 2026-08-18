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Gefahrgut-Lkw sorgte für Sperre des Pfändertunnels

Vorarlberg
18.08.2026 11:00
Sicherheitshalber wurde der Pfändertunnel gesperrt. Gegen 19.30 Uhr konnte die Röhre für den ...
Sicherheitshalber wurde der Pfändertunnel gesperrt. Gegen 19.30 Uhr konnte die Röhre für den Verkehr wieder freigegeben werden.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Aufregung am Montagabend im Pfändertunnel: Aufgrund eines Flüssigkeitsverlusts sowie einer Rauchentwicklung bei einem Gefahrgut-Lkw wurde der Tunnel sicherheitshalber gesperrt. Wie sich herausstellte, handelte es sich aber um einen Fehlalarm - die Sperre konnte rasch wieder aufgehoben werden.

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Gegen 18.25 Uhr wurde die Polizei zu einem Einsatz in den Pfändertunnel gerufen. Ein Sattelschlepper, der auf A14 in Fahrtrichtung Deutschland unterwegs war, würde Flüssigkeit verlieren. Gleichzeitig würde Rauch aus dem Fahrzeug aufsteigen. Aufgrund der Annahme, dass Diesel aus dem Fahrzeug austritt, wurde der Tunnel sicherheitshalber gesperrt.

Rasche Entwarnung
Die alarmierten Einsatzkräfte machten sich umgehend ein Bild der Situation - und konnten rasch Entwarnung geben. Bei dem vermeintlichen Diesel handelte es sich glücklicherweise nur um Regenwasser, die Rauchentwicklung war auf ein technisches Gebrechen des Sattelschleppers zurückzuführen.

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Gegen 19.30 Uhr konnte der Pfändertunnel wieder für den Verkehr freigegeben werden.

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