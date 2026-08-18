„Höheres Pensionsalter ist keine Lösung“

50 Plus: Am Arbeitsmarkt ein Problem

Eine Erhöhung des Pensionsantrittsalters sei ein absolutes No-Go. Wer etwas anderes fordere, verkenne die Realität in der heutigen Arbeitswelt. Eine Anhebung des Pensionsantrittsalter löse keine Probleme, sondern schaffe nur mehr Arbeitslosigkeit. Denn ältere Arbeitnehmer würden am Arbeitsmarkt vielfach benachteiligt werden. „Laut Erhebungen der Arbeiterkammer beschäftigen rund 30 Prozent der mittleren und größeren Unternehmen mit mehr als 20 Beschäftigten in Österreich keine einzige Person über 60 Jahre.“ Entscheidend für die Zukunft der Pensionen sei vielmehr, möglichst viele Menschen in gute und ausreichend bezahlte Beschäftigung zu bringen.