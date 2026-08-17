Tschann soll bei Hearing nicht dabei gewesen sein

Die Sache hat bereits jetzt viel Staub aufgewirbelt, nun wird die Aufregung noch größer: Der Bludenzer SPÖ-Stadtrat Andreas Fritz-Wachter mokiert sich über das Vorgehen bei der Besetzung der Stadtpolizei-Leitung.

Besonders kritisch sieht er die Tatsache, dass Bürgermeister Simon Tschann (ÖVP) weder beim Hearing noch bei der anschließenden Abstimmung persönlich anwesend gewesen sein soll. Tschann hätte sich damit zu keinem Zeitpunkt selbst ein Bild von der Qualifikation der Bewerber machen können, so der SPÖ-Stadtrat: „Das zeugt für mich ganz klar von einem Mangel an Wertschätzung und Interesse, nicht nur gegenüber der Stelle, die hier im Haus besetzt werden soll, sondern auch gegenüber den Bewerbern.“ Zudem werde es auch der Tragweite der Entscheidung nicht gerecht, betont Fritz-Wachter, schließlich liege die Personalhoheit nun einmal allein beim Bürgermeister. „Wer dieses Amt führt und die damit verbundene Verantwortung trägt, sollte sich schon die Zeit nehmen, sich auch persönlich ein Bild von den Bewerberinnen und Bewerbern zu machen, gerade wenn es um eine leitende Funktion in der Stadt Bludenz geht“, erklärt er.