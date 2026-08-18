City Hall Organizes Private Celebration for the Mayor

Just under six months after his 50th birthday, Ried Mayor Bernhard Zwielehner (ÖVP) will now celebrate his milestone on a larger scale on September 18. But in the run-up to the bash, criticism is pouring in. The invitation to the private celebration was sent on official letterhead from the municipality of Ried. This has drawn criticism, as registrations are also being handled via the mayor’s office email address and phone number, and the fire department’s vehicle hall is slated to serve as the venue.