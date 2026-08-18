Big Birthday Party
City Hall Organizes Private Celebration for the Mayor
Just a few weeks after news broke of the publicly funded birthday party for former Minister Ernst Strasser, a politician’s party is now causing a stir in the Innviertel region as well. Critics clearly believe a line has been crossed.
Just under six months after his 50th birthday, Ried Mayor Bernhard Zwielehner (ÖVP) will now celebrate his milestone on a larger scale on September 18. But in the run-up to the bash, criticism is pouring in. The invitation to the private celebration was sent on official letterhead from the municipality of Ried. This has drawn criticism, as registrations are also being handled via the mayor’s office email address and phone number, and the fire department’s vehicle hall is slated to serve as the venue.
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