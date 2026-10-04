Österreich startet Turnier mit Sieg gegen Belgien

Titelverteidiger Österreich ist am Sonntag mit einem klaren Sieg in die Gruppenphase der American-Football-EM gestartet.
Beim ersten Auftritt von Teamchef Stefan Pokorny feierte eine Truppe mit 24 Debütanten vor 1.370 Fans in Salzburg einen 75:0-Erfolg über Belgien und empfängt nun mit breiter Brust die Türkei. Gewinnen die Favoriten am 25. Oktober in Wien auch dieses Spiel, ist der Platz im Halbfinale (August 2027) gesichert.
Österreich startete als zweifacher Titelverteidiger ins Turnier. Sowohl 2023 als auch 2025 setzte sich das Nationalteam im Finale gegen Finnland durch.
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