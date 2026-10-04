Österreich startet Turnier mit Sieg gegen Belgien

Beim ersten Auftritt von Teamchef Stefan Pokorny feierte eine Truppe mit 24 Debütanten vor 1.370 Fans in Salzburg einen 75:0-Erfolg über Belgien und empfängt nun mit breiter Brust die Türkei. Gewinnen die Favoriten am 25. Oktober in Wien auch dieses Spiel, ist der Platz im Halbfinale (August 2027) gesichert.