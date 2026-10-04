Bei Boxenstopp: F1-Routinier verhindert Tragödie!

Mit einer gedankenschnellen Reaktion hat Audi-Pilot Nico Hülkenberg ein Unglück beim Bahrain-Grand-Prix verhindert. Bei einem Boxenstopp springt die Ampel zu früh auf Grün, was beinahe schwere Folgen für einen Mechaniker gehabt hätte.
In Runde 35 kam der Deutsche, während einer virtuellen Safety-Car-Phase, an die Box, um sich frische Reifen zu holen. Doch der Stopp verläuft äußerst chaotisch, wie die „Bild“ berichtet. Denn die Ampel sprang plötzlich zu früh auf Grün – für den Routinier eigentlich das Signal schnell loszufahren.
Allerdings stand zu diesem Zeitpunkt noch ein Mechaniker vor dem Boliden und kümmerte sich um den Frontflügel. Hülkenberg startete zunächst, erkannte aber blitzschnell die Situation und konnte so rechtzeitig noch abbremsen. Erst dann sprang die Ampel wieder auf Rot.
Vorfall wird untersucht
Der geistesgegenwärtigen Reaktion des Formel-1-Routiniers ist zu verdanken, dass sich hier kein Unglück ereignet hat. Denn ohne das schnelle Bremsen hätte das Bein des Mechanikers leicht brechen können. Nach dem Rennen konnte Audi glücklicherweise vermelden: „Der Mechaniker blieb unverletzt und nahm an allen weiteren Boxenstopps des Teams teil.“
Das Rennen selbst verlief für den Deutschen allerdings nicht nach Plan. Am Ende landete Hülkenberg auf dem undankbaren elften Rang. Zudem hat die Rennleitung angekündigt, sich den Vorfall beim Boxenstopp noch einmal anzuschauen. Möglicherweise gibt es für den Rennstall zusätzliche Konsequenzen.
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