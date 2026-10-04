Bei Boxenstopp: F1-Routinier verhindert Tragödie!

Vorfall wird untersucht

Der geistesgegenwärtigen Reaktion des Formel-1-Routiniers ist zu verdanken, dass sich hier kein Unglück ereignet hat. Denn ohne das schnelle Bremsen hätte das Bein des Mechanikers leicht brechen können. Nach dem Rennen konnte Audi glücklicherweise vermelden: „Der Mechaniker blieb unverletzt und nahm an allen weiteren Boxenstopps des Teams teil.“