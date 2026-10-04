Stärke von 2,1: Schon wieder ein Erdbeben in Tirol

Der Untergrund in Tirol kommt nicht zur Ruhe. Nach einer Erdbeben-Serie am vergangenen Wochenende wackelte die Erde am Sonntag erneut. Das Beben erreichte aber lediglich eine Stärke von 2,1.
Ereignet hat sich das Erdbeben am Sonntagnachmittag um exakt 15.31 Uhr. Das Epizentrum lag rund fünf Kilometer nordöstlich von Innsbruck. „Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Es konnte von der Bevölkerung schwach bis deutlich verspürt werden“, heißt es von den Experten des Erdbebendienstes.
Mehrere Meldungen über ein „Zittern und schwaches Rütteln des Gebäudes“ seien eingelangt, hieß es.
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