Stärke von 2,1: Schon wieder ein Erdbeben in Tirol

Ereignet hat sich das Erdbeben am Sonntagnachmittag um exakt 15.31 Uhr. Das Epizentrum lag rund fünf Kilometer nordöstlich von Innsbruck. „Schäden an Gebäuden sind bei dieser Stärke nicht zu erwarten. Es konnte von der Bevölkerung schwach bis deutlich verspürt werden“, heißt es von den Experten des Erdbebendienstes.