Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mit einer Überraschung

Aufstellung! Diese ÖFB-Elf startet gegen Kosovo

Fußball International
04.10.2026 16:50
Im Tor setzt Ralf Rangnick gegen den Kosovo wieder auf Alexander Schlager.
Im Tor setzt Ralf Rangnick gegen den Kosovo wieder auf Alexander Schlager.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Gegen den Kosovo steht für Österreich heute das vierte Spiel in der aktuellen Nations-League-Kampagne auf dem Programm (hier ab 18 Uhr im Liveticker). Teamchef Ralf Rangnick hat jetzt seine Aufstellung für das Match bekannt gegeben. Mit Felix Bacher sorgt er auch für eine Überraschung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier die Aufstellung:

Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Auswärtsspiel am (heutigen) Sonntagabend im Kosovo mit Felix Bacher auf einen Debütanten in der Startformation. Der Tiroler Legionär von Olympique Lyon bildet mit Kevin Danso das neue Innenverteidiger-Duo. 

Lesen Sie auch:
Ralf Rangnick beschwerte sich über den Rasen in Kosovo.
Frust beim ÖFB-Team
Rasen im Kosovo „ein Acker wie in der Kreisliga“
03.10.2026
Erst Ärger, dann Stolz
Staunen nach ÖFB-Comeback – jetzt winkt Aufstieg!
02.10.2026

Als Mittelstürmer beginnt Michael Gregoritsch. Im Vergleich zum jüngsten 2:2 in Irland gibt es – wie bereits in den beiden vergangenen Länderspielen – erneut insgesamt sechs Änderungen in der ÖFB-Startelf.

Felix Bacher im Dress von Olympique Lyon.
Felix Bacher im Dress von Olympique Lyon.(Bild: AFP/OLIVIER CHASSIGNOLE)

Ihre Plätze behielten Stefan Posch, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Patrick Wimmer und Romano Schmid. Das Tor hütet, wie von Rangnick angekündigt, Alexander Schlager. Dazu beginnen auch Alexander Prass, der in Irland sein Premierentor im Nationalteam erzielte, und Konrad Laimer, der die ersten beiden Nations-League-Partien Ende September wegen einer Adduktorenblessur verpasste.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
04.10.2026 16:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
156.025 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Showdown in der SPÖ: „Wunsch nach Veränderung“
103.696 mal gelesen
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
97.224 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Innenpolitik
Showdown in der SPÖ: „Wunsch nach Veränderung“
2609 mal kommentiert
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1398 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1203 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Fußball International
Nations League
LIVE: Kosovo startet mutig! ÖFB-Elf wird stärker
Mit einer Überraschung
Aufstellung! Diese ÖFB-Elf startet gegen Kosovo
Nations-League-Ticker
Konferenz: Irland gegen Israel – ab 20.45 Uhr LIVE
Sport Tv Logo
Kein Unbekannter
Kosovos Co-Trainer spielte für Österreichs U21
Nations League
DFB-Elf gegen Griechenland, LIVE ab 20.45 Uhr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf