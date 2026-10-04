Aufstellung! Diese ÖFB-Elf startet gegen Kosovo

Gegen den Kosovo steht für Österreich heute das vierte Spiel in der aktuellen Nations-League-Kampagne auf dem Programm (hier ab 18 Uhr im Liveticker). Teamchef Ralf Rangnick hat jetzt seine Aufstellung für das Match bekannt gegeben. Mit Felix Bacher sorgt er auch für eine Überraschung.
Hier die Aufstellung:
Österreichs Fußball-Teamchef Ralf Rangnick setzt im Nations-League-Auswärtsspiel am (heutigen) Sonntagabend im Kosovo mit Felix Bacher auf einen Debütanten in der Startformation. Der Tiroler Legionär von Olympique Lyon bildet mit Kevin Danso das neue Innenverteidiger-Duo.
Als Mittelstürmer beginnt Michael Gregoritsch. Im Vergleich zum jüngsten 2:2 in Irland gibt es – wie bereits in den beiden vergangenen Länderspielen – erneut insgesamt sechs Änderungen in der ÖFB-Startelf.
Ihre Plätze behielten Stefan Posch, Nicolas Seiwald, Xaver Schlager, Patrick Wimmer und Romano Schmid. Das Tor hütet, wie von Rangnick angekündigt, Alexander Schlager. Dazu beginnen auch Alexander Prass, der in Irland sein Premierentor im Nationalteam erzielte, und Konrad Laimer, der die ersten beiden Nations-League-Partien Ende September wegen einer Adduktorenblessur verpasste.
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