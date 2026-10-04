Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Merz in Kiew:

Appell an Putin und Milliarden-Zusage an Ukraine

Außenpolitik
04.10.2026 16:22
Porträt von krone.at
Von krone.at

Deutschlands Kanzler Friedrich Merz hat den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Sonntag von Kiew aus zu einem Ende der Angriffe und Verhandlungsbereitschaft aufgefordert. „Herr Putin, hören Sie diesen sinnlosen Krieg auf! Wir sind bereit zu Gesprächen, wir sind bereit, miteinander zu sprechen über das Ende dieses Krieges“, sagte Merz in der ukrainischen Hauptstadt. Außerdem sagte er der Ukraine weitere Hilfen in Milliardenhöhe zu. Die USA planen unterdessen, die Kriegsparteien wieder an den Verhandlungstisch zu holen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In der ukrainischen Hauptstadt heulten während des Besuchsprogramms wegen Drohnenangriffen die Sirenen. Bürgermeister Vitali Klitschko informierte in der Früh bei Telegram über einen Einschlag auf der Kiewer Nordbrücke, die gut vier Kilometer vom Bahnhof und Innenstadt-Kern entfernt ist.

Merz sagte dazu: „Das zeigt: Wir lassen uns nicht einschüchtern. Wir lassen uns auch nicht einschüchtern durch einen Drohnenangriff zum selben Zeitpunkt unseres Besuchs.“ An Putin gerichtet erklärte der CDU-Politiker: „Diese barbarischen Angriffe auf die Zivilbevölkerung der Ukraine müssen aufhören.“

Mehrfach Drohnenalarm während Merz-Besuch
Merz nahm bei seinem Besuch in Kiew die bei einem Drohnenangriff getroffene Akademie der Wissenschaften in Augenschein. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj war bei dem Ortsbesuch dabei. Währenddessen lösten russische Angriffe mehrfach Drohnenalarm aus.

+3
Fotos

Bürgermeister Klitschko hatte bereits zuvor von einem Drohnenalarm berichtet. Trümmer eines abgeschossenen Flugobjekts seien auf das Dach eines Wohnhauses gefallen. Danach gab es immer wieder neues Sirenengeheul. Auch andere Teile der Ukraine lösten Luftalarm wegen russischer Angriffe aus. In der Region Sumy im Nordosten der Ukraine meldeten die Behörden fünf Verletzte nach einer Attacke mit einer russischen Gleitbombe. Sie sei in ein Wohnhaus eingeschlagen.

USA wollen neue Gespräche zwischen Kiew und Moskau
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dankte Merz für seinen abermaligen Besuch und lobte, dass Deutschland „konsequent Führungsstärke beim Schutz der Leben der Ukrainer und Ukrainerinnen vor russischen Angriffen beweist“. Es würden mit der deutschen Bundesregierung weitere Maßnahmen zur Verteidigung der Ukraine und Europas vorbereitet. „Es werden wichtige Vereinbarungen zwischen der Ukraine und Deutschland getroffen werden. Russland muss gemeinsam gestoppt werden“, teilte Selenskyj via Telegram mit.

Stunden später verkündete Selenskyj zudem, dass die USA neue trilaterale Gespräche mit Kiew und Moskau planen würden. Nähere Details dazu sind allerdings noch nicht bekannt. 

Innige Umarmung für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.
Innige Umarmung für den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.(Bild: AP/Dan Bashakov)

Vertreter aus deutscher Rüstungsindustrie in Kiew
Merz wird von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche und zehn Unternehmern aus den Bereichen Rüstung und Energie begleitet. Nach Angaben aus Regierungskreisen will der Kanzler den ukrainischen Streitkräften in Kiew die baldige Auslieferung Tausender Abfangdrohnen zusichern, mit denen die besonders schnellen und daher auch besonders gefährlichen russischen Kampfdrohnen mit Düsenantrieb bekämpft werden können.

Zudem soll die Produktion weitreichender Waffen vorangetrieben werden, mit denen Nachschublinien hinter der Front in Russland angegriffen werden können. Insgesamt soll dafür eine Milliarde Euro aus bereits bewilligten Haushaltsmitteln freigegeben werden – und weitere 350 Millionen Euro für Reparatur und Wiederaufbau zerstörter Kraftwerke.

Deutsche gespalten bezüglich Ukraine-Hilfe
Die in der deutschen Bevölkerung teils umstrittene Unterstützung der Ukraine verteidigte Merz deutlich. „Ich sehe diese Umfragen, ich höre diese Meinungen, ich nehme sie ernst, auch wenn ich sie nicht teile“, sagte der CDU-Vorsitzende in Kiew. Womöglich müsse die Hilfe besser, ausführlicher und auch innenpolitisch begründet werden. Die Hilfe für die Ukraine sei gerade in diesem Jahr und vor diesem Winter auch im zutiefst eigenen nationalen Interesse Deutschlands, sagte er. „Und ich habe eben schon die Angriffe benannt, die Russland auch mittlerweile gegen Deutschland vornimmt“, sagte er.

Merz nannte auch tägliche Internetattacken auf Rechenzentren und Datennetze in Deutschland. „Das alles hört nicht auf, wenn wir der Ukraine nicht mehr helfen. Im Gegenteil, es wird danach nur noch mehr“, sagte er. Aber das Wichtigste sei der Erhalt der bestehenden politischen Ordnung in Europa, die nicht nur in der Ukraine, sondern in ganz Europa bedroht werde. „Und das ist der politische Meinungskampf, den wir in Deutschland austragen müssen“, sagte Merz. „Und Sie sehen mich heute entschlossener denn je, diesen Streit auch auszutragen, denn es geht hier um nicht mehr und um nicht weniger als um die friedliche und freiheitliche Zukunft unseres Landes in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten.“

Lesen Sie auch:
Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz (r.) schüttelt Ukraine-Außenminister Andrii Sybiha die ...
Luftalarm vor Ankunft
Bei Merz-Besuch in Kiew: Russen beschießen Brücke
04.10.2026
„Lage sehr dramatisch“
Russland nimmt Brücken in Kiew ins Visier
02.10.2026
Selenskyj zeigt Video
Kiew feiert ersten Einsatz eigener Rakete
01.10.2026

Moskau ruft Ausländer zum Verlassen Kiews auf
Nur wenige Stunden vor der Ankunft des Kanzler-Zuges warnte das russische Außenministerium ausländische Besucher und Diplomaten vor einem Aufenthalt in Kiew. Sie sollten die Stadt verlassen und sich vor allem nicht in der Nähe von militärischen Objekten und Regierungsgebäuden aufhalten, hieß es in einer Mitteilung. Als Grund nannte das Ministerium, dass die russischen Streitkräfte „als Reaktion auf die terroristischen Aktionen der ukrainischen Streitkräfte gegen die Zivilbevölkerung und die zivile Infrastruktur unseres Landes (Russlands) weiterhin systematisch gezielte Schläge gegen militärische Ziele in Kiew und anderen ukrainischen Städten führen“.

Die Ukraine hatte dank der westlichen Milliarden- und Militärhilfe ihre Angriffe auf Ölraffinerien und andere Ziele in Russland zuletzt deutlich ausgeweitet. Kremlchef Wladimir Putin räumte Schäden für die Wirtschaft des Landes ein und hatte bereits mit noch intensiveren Angriffen in dem von ihm seit Februar 2022 befohlenen Krieg gegen die Ukraine gedroht. Seither gibt es unter anderem auch tagsüber massive russische Luftangriffe auf Kiew und andere Gebiete. Diese sollen nun noch einmal verstärkt werden, hieß es in Moskau.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
04.10.2026 16:22
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Friedrich MerzWladimir PutinVitali KlitschkoWolodymyr Selenskyj
DeutschlandKiewEuropaRusslandUkraine
Akademie der WissenschaftenCDUBundesregierung
AngriffDrohnenangriffBürgermeisterDrohne
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
154.517 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Innenpolitik
Babler wackelt, nun lässt Marterbauer aufhorchen
94.778 mal gelesen
Babler holte Marterbauer von der Arbeiterkammer in die Regierung.
Wirtschaft
Die neue Paketsteuer treibt bereits bizarre Blüten
86.383 mal gelesen
Bei einzelnen günstigen Produkten macht die neue Paketsteuer einen großen Teil des Endpreises ...
Innenpolitik
SPÖ-Chef Babler vor Aus + Kickl feiert im Bierzelt
1849 mal kommentiert
Heute wird‘s ernst: Andreas Babler (re.) könnte vor dem Abzug als SPÖ-Parteichef stehen. ...
Tirol
Nach Oktoberfest-Sager: Eklat um ÖVP-Funktionär
1414 mal kommentiert
Das Oktoberfest in München.
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1182 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Mehr Außenpolitik
Merz in Kiew:
Appell an Putin und Milliarden-Zusage an Ukraine
Liveticker der „Krone“
SPÖ auf Chefsuche: Ministerin lässt nun aufhorchen
Krone Plus Logo
Kasperl der Woche
Regierung fällt nur eines ein: Steuern, Steuern
Krone Plus Logo
„Krone“ in Gaza
Die Wunden des 7. Oktober sind noch nicht verheilt
FPÖ-Treff in Hartberg
Kickl: „Bei SPÖ geht es zu wie bei den Kannibalen“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf