ÖSV-Adler glänzt in Klingenthal, Wirbel um Prevc!

Am Ende konnte Aigner am Sonntag in Klingenthal mit der Sonne um die Wette strahlen. Denn der Österreicher gewann auch den sechsten von sechs Bewerben im Sommer-Continental-Cup. Eine perfekte Bilanz – nachdem sich der Tiroler bereits am Samstag vorzeitig zum Gesamtsieger gekürt hatte.