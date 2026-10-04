ÖSV-Adler glänzt in Klingenthal, Wirbel um Prevc!

Starker Auftritt von ÖSV-Adler Clemens Aigner! Der Tiroler beendet den Sommer-Continental-Cup im Skispringen mit einer perfekten Bilanz! Dabei profitierte er aber auch von einer Disqualifikation von Domen Prevc. Für den Slowenen könnte diese noch bittere Folgen haben.
Am Ende konnte Aigner am Sonntag in Klingenthal mit der Sonne um die Wette strahlen. Denn der Österreicher gewann auch den sechsten von sechs Bewerben im Sommer-Continental-Cup. Eine perfekte Bilanz – nachdem sich der Tiroler bereits am Samstag vorzeitig zum Gesamtsieger gekürt hatte.
Im letzten Bewerb segelte Aigner auf 142 und 137,5 Meter und verwies damit Anze Lanisek aus Slowenien auf den zweiten Rang. Den finalen Platz auf dem Stockerl eroberte mit dem Tiroler Raffael Zimmermann ein weiterer ÖSV-Adler.
Prevc disqualifiziert
Dramatisch und möglicherweise folgenreich gestaltete sich der Sonntag hingegen für den großen Weltcup-Dominator der vergangenen Jahre. Domen Prevc wurde nach dem ersten Durchgang aufgrund eines um 15 Millimeter zu großen Anzugs disqualifiziert.
Zudem wurde der Slowene mit einer Gelben Karte bestraft. Diese gilt für die kommenden zwölf Monate und damit auch im anstehenden Weltcup-Winter. Sollte er dort eine weitere Gelbe Karte sammeln, droht eine Sperre.
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