Wohnhaus in Flammen: Rauchsäule über Wiener City

Am frühen Abend zogen plötzlich dunkle Rauchwolken über der Wiener City auf! Ein Wohnhaus stand in Flammen. Die Wiener Feuerwehr war im Einsatz.
Feuer in Wien! In der Nähe des Wienerberges zogen am Sonntag dichte Rauchwolken auf. In einem Wohnhaus ist ein Feuer ausgebrochen, die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen im Einsatz.
Bewohner mit Drehleiter befreit
Personen wurden mithilfe einer Drehleiter aus dem Gebäude gerettet, so ein Sprecher der Feuerwehr. Angaben der Rettung zufolge solle es keine Verletzten geben.
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