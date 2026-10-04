Trotz Sturz! Evenepoel schnappt sich den EM-Titel

Pogacar fehlte verletzungsbedingt

Titelverteidiger Tadej Pogacar fehlte in seiner slowenischen Heimat verletzungsbedingt. Der favorisierte Evenepoel attackierte 35 km vor dem Ziel im längsten Anstieg des Rundkurses, stürzte aber kurz darauf vor Ciccone in Führung liegend auf der Kuppe in einer Kurve. Der 26-Jährige blieb bis auf Abschürfungen unversehrt und holte seine Konkurrenten schnell wieder ein. Wenig später folgte sein nächster Angriff, erneut konnte nur Ciccone folgen. Der Bergkönig des Giro d‘Italia hielt mit dem Zeitfahrweltmeister bis zum Ende mit, ehe er im Sprint um Haaresbreite das Nachsehen hatte.