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Trotz Sturz! Evenepoel schnappt sich den EM-Titel

Sport-Mix
04.10.2026 17:27
Remco Evenepoel sicherte sich den EM-Titel im Straßenrennen.
Remco Evenepoel sicherte sich den EM-Titel im Straßenrennen.(Bild: AFP/JURE MAKOVEC)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der belgische Radstar Remco Evenepoel hat sich am Sonntag trotz eines Sturzes in der vorletzten Runde seinen ersten Titel im EM-Straßenrennen gesichert. 

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Der Olympiasieger und Ex-Weltmeister gewann nach 196 km von Ljubljana nach Sencur den Zielsprint hauchdünn vor seinem Fluchtgefährten Giulio Ciccone. Bronze holte dessen italienischer Landsmann Christian Scaroni (+59 Sek.). Bester Österreicher wurde als 20. Michael Gogl (+2:47 Min.).

Pogacar fehlte verletzungsbedingt
Titelverteidiger Tadej Pogacar fehlte in seiner slowenischen Heimat verletzungsbedingt. Der favorisierte Evenepoel attackierte 35 km vor dem Ziel im längsten Anstieg des Rundkurses, stürzte aber kurz darauf vor Ciccone in Führung liegend auf der Kuppe in einer Kurve. Der 26-Jährige blieb bis auf Abschürfungen unversehrt und holte seine Konkurrenten schnell wieder ein. Wenig später folgte sein nächster Angriff, erneut konnte nur Ciccone folgen. Der Bergkönig des Giro d‘Italia hielt mit dem Zeitfahrweltmeister bis zum Ende mit, ehe er im Sprint um Haaresbreite das Nachsehen hatte.

Evenepoel komplettiert Sammlung
Damit komplettierte Evenepoel eine Woche nach Platz zwölf im WM-Straßenrennen die Sammlung aller sechs möglichen Einzel-Titel bei Großereignissen für Nationalteams. Bei Olympia 2024 in Paris hatte er das Zeitfahren und das Straßenrennen gewonnen. WM-Gold im Straßenrennen holte er 2022, im Kampf gegen die Uhr ist er seit 2023 viermal in Serie Weltmeister geworden. Den Titel bei Europameisterschaften im Kampf gegen die Uhr sicherte er sich 2019.

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