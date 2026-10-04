Waliser Evans krönte sich erstmals zum Weltmeister

Der Waliser Elfyn Evans ist im Alter von 37 Jahren zum ersten Mal Rallye-Weltmeister. Mit einem komfortablen Vorsprung ins Saisonfinale in Sardinien gegangen, musste der Toyota-Fahrer am Sonntag allerdings noch gewaltig zittern.
Sein schwedischer Teamkollege Oliver Solberg lag vor der 17. und letzten Wertungsprüfung nur noch einen Punkt hinter Evans, beging dort jedoch in der vorletzten Kurve einen Fehler. Dadurch kam Evans vor ihm ins Ziel und konnte den Titel feiern.
„Kann es nicht fassen“
„Ich kann es noch nicht fassen. Ich war mir sicher, dass es vorbei ist“, sagte Evans. Er tritt die Nachfolge von Sebastien Ogier an und krönt damit seine Karriere. Fünfmal hatte der Brite die WM-Wertung in den vergangenen sechs Jahren als Zweiter beendet. Evans ist der erste britische Rallye-Weltmeister seit dem Titelgewinn von Richard Burns in der Saison 2001 und erst der dritte überhaupt. Solberg – der Sohn von Norwegens Ex-Champion Petter – musste sich mit dem Sieg bei der Sardinien-Rallye begnügen.
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