Waliser Evans krönte sich erstmals zum Weltmeister

„Kann es nicht fassen“

„Ich kann es noch nicht fassen. Ich war mir sicher, dass es vorbei ist“, sagte Evans. Er tritt die Nachfolge von Sebastien Ogier an und krönt damit seine Karriere. Fünfmal hatte der Brite die WM-Wertung in den vergangenen sechs Jahren als Zweiter beendet. Evans ist der erste britische Rallye-Weltmeister seit dem Titelgewinn von Richard Burns in der Saison 2001 und erst der dritte überhaupt. Solberg – der Sohn von Norwegens Ex-Champion Petter – musste sich mit dem Sieg bei der Sardinien-Rallye begnügen.