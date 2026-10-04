Wetterumschwung: Schluss mit freundlichem Herbst

Regen und vielleicht sogar Schnee möglich

Unter Tiefdruckeinfluss bleibt es am Freitag unbeständig. Verbreitet gehen Regenschauer nieder, an der Alpennordseite kann es in Staulagen auch länger regnen. Im Tagesverlauf lässt der Niederschlag nach. Gleichzeitig kühlt es deutlich ab: Die Höchstwerte erreichen nur noch zehn bis 17 Grad, die Schneefallgrenze sinkt auf 1100 bis 1500 Meter. Am wenigsten Regen wird im Osten erwartet, längere sonnige Abschnitte sind aber auch dort nicht in Sicht.