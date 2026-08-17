Neue Welle von Schockanrufen durch Betrügerbanden

Die Täter geben sich als Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte aus und versuchen, Menschen mit erfundenen Notfällen, wie schwere Erkrankungen von Angehörigen, verursachte Verkehrsunfälle, wo eine Kaution zu stellen ist sowie Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft, um ihr Geld zu bringen.

Die Opfer werden von den Tätern durch die Androhung von tödlichen oder zumindest schwerwiegende Konsequenzen für die Angehörigen unter so hohen Druck gesetzt, dass sie oft ihre gesamten Vermögenswerte freiwillig an die Täter übergeben.