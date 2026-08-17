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LKA OÖ warnt

Neue Welle von Schockanrufen durch Betrügerbanden

Oberösterreich
17.08.2026 10:55
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Diözese Eisenstadt)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es geht schon wieder los: Das Landeskriminalamt OÖ warnt vor Betrügern, die derzeit intensiv im gesamten Bundesland mit SMS und Telefonanrufen ihre Opfer zur Herausgabe von Vermögenswerten, bzw. zu Geldüberweisungen zu bewegen versuchen. 

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Die Täter geben sich als Polizisten, Ärzte oder Staatsanwälte aus und versuchen, Menschen mit erfundenen Notfällen, wie schwere Erkrankungen von Angehörigen, verursachte Verkehrsunfälle, wo eine Kaution zu stellen ist sowie Einbrüche oder Überfälle in der Nachbarschaft, um ihr Geld zu bringen.
Die Opfer werden von den Tätern durch die Androhung von tödlichen oder zumindest schwerwiegende Konsequenzen für die Angehörigen unter so hohen Druck gesetzt, dass sie oft ihre gesamten Vermögenswerte freiwillig an die Täter übergeben.

Dringende Warnung der Kriminalpolizei:
• Beenden Sie dubiose Anrufe sofort
• Weder ein Arzt, ein Polizist oder Staatsanwalt wird sie jemals anrufen und sie zur Zahlung einer Kaution oder zur Übergabe von Bargeld oder Gold auffordern
• Geben Sie am Telefon niemals Auskünfte über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben, bzw. Kontodaten
• Niemals eine SMS eines „Finanzamtes“ oder ihrer Bank öffnen. Keine dieser Institutionen wird sie per SMS kontaktieren. Auch keine anderen Institute wie die Österr. Krankenkasse oder Versicherungsinstitute
• Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen – Gespräch beenden – die Polizei mittels Notrufes und Angehörige verständigen.

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