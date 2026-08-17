Nach tödlichem Sex wurde die U-Haft verlängert

Gutachten steht noch aus

Das 40-jährige Opfer war am 26. Juni dieses Jahres mit stark blutenden Wunden in seinem Wohnhaus in Marchtrenk aufgefunden worden. Die Rettung konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der Verletzungen wurde eine Obduktion angeordnet, die das ganze Ausmaß zutage brachte. In Befragungen gab der beschuldigte 50-Jährige sexuelle Handlungen zu, sprach aber von einem Unfall und davon, dass seine Frau stark betrunken gewesen sei. Ob das stimmt, wird erst das chemisch-toxikologische Gutachten zeigen.