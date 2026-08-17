Nach tödlichem Sex wurde die U-Haft verlängert

Es gab keine weiteren Äußerungen des Beschuldigten bei der Verhandlung um die U-Haft-Verlängerung. Der 50-Jährige schweigt, bleibt dabei, dass es ein Unfall beim Brutalo-Sex in Marchtrenk gewesen sei, durch den seine Frau verblutet war. Die Staatsanwaltschaft spricht von einem tödlichen Missbrauch.
Die U-Haft über den Marchtrenker, der im Verdacht steht, seiner Ehefrau bei sexuellen Missbrauchshandlungen tödliche Verletzungen zugefügt zu haben, ist am Montag neuerlich und bis 17. Oktober verlängert worden. Der Beschuldigte habe sich in der Haftverhandlung zu den Vorwürfen weiter nicht geäußert. Die Ermittlungen wegen sexuellen Missbrauchs einer wehrlosen Person mit Todesfolge dauern an.
Gutachten steht noch aus
Das 40-jährige Opfer war am 26. Juni dieses Jahres mit stark blutenden Wunden in seinem Wohnhaus in Marchtrenk aufgefunden worden. Die Rettung konnte nur noch den Tod der Frau feststellen. Aufgrund der Verletzungen wurde eine Obduktion angeordnet, die das ganze Ausmaß zutage brachte. In Befragungen gab der beschuldigte 50-Jährige sexuelle Handlungen zu, sprach aber von einem Unfall und davon, dass seine Frau stark betrunken gewesen sei. Ob das stimmt, wird erst das chemisch-toxikologische Gutachten zeigen.
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