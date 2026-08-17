So wird Schwarzes Schiff wieder auf Kurs gebracht

Nach Umbau mehr Plätze

Denn so idyllisch das Platzl unter den mächtigen Kastanien ist, so eng wurde es in der Vergangenheit hinter den Kulissen. Das bisherige Salettl bietet lediglich rund 30 Sitzplätze, auch Küche und Nebenräume stoßen an ihre Grenzen. Nach dem Umbau sollen im Gastraum rund 50 Gäste Platz finden, Küche und Arbeitsbereiche werden deutlich aufgewertet. Was keinesfalls unter die Räder – oder besser gesagt unter den Bagger – kommen soll, ist der wohl größte Schatz des „Schwarzen Schiffs“: der schattige Gastgarten mit seinen fünf alten Kastanien. Für deren Erhalt wurde sogar ein eigenes Schutzkonzept ausgearbeitet.