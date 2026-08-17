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Sieg gegen Haibach

8125 Tage Derbyflaute haben in Wesenufer ein Ende

Fußball Unterhaus
17.08.2026 18:00
Christoph Jäger erzielte das 2:0 für Wesenufer
Christoph Jäger erzielte das 2:0 für Wesenufer(Bild: Albert Mikovits)
Porträt von Michael Schütz
Von Michael Schütz

Nach einer turbulenten Vorsaison konnte Wesenufer in der 1. Nordwest gleich zu Beginn mit dem 2:0-Derbysieg gegen Haibach anschreiben. Der aber ganz besonders mundete, war es der erste Sieg als eigenständiger Verein gegen den Lokalrivalen seit Mai 2004.

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Daran kann man sich gewöhnen“, schmunzelte Wesenufer-Sportchef Rene Dobetsberger nach der ersten Runde in der 1. Nordwest gleich wegen mehrerer Gründe. Denn nach der turbulenteren Vorsaison, in der man den Klassenerhalt erst in der letzten Runde fixieren konnte, jubelte man nun bereits zum Start in die neue Saison über einen wichtigen Dreier. Und das nicht gegen irgendwen, schlugen die Donau-Kicker doch den großen Derby-Rivalen Haibach mit 2:0!

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