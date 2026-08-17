8125 Tage Derbyflaute haben in Wesenufer ein Ende

Daran kann man sich gewöhnen“, schmunzelte Wesenufer-Sportchef Rene Dobetsberger nach der ersten Runde in der 1. Nordwest gleich wegen mehrerer Gründe. Denn nach der turbulenteren Vorsaison, in der man den Klassenerhalt erst in der letzten Runde fixieren konnte, jubelte man nun bereits zum Start in die neue Saison über einen wichtigen Dreier. Und das nicht gegen irgendwen, schlugen die Donau-Kicker doch den großen Derby-Rivalen Haibach mit 2:0!