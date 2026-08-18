Beim 13. Einbruch wurde Serientäter geschnappt

Der Verdächtige befand sich am Montag gegen 2.40 Uhr auf einem Firmenareal und versuchte dort diverse Dinge zu stehlen. Als die Polizei mit mehreren Streifen anrückte, versuchte der 49-Jährige sich der Festnahme zu entziehen wund wollte zu Fuß fliehen wollte. Er konnte jedoch von einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Frankenburg eingeholt und zu Boden gebracht und somit an der Flucht gehindert und festgenommen werden. Der Polizeibeamte erlitt dabei leichte Verletzungen.