Beim 13. Einbruch wurde Serientäter geschnappt

Es war ausgerechnet der 13. Einbruch, bei dem ein 49-jähriger Serientäter in Vöcklamarkt (OÖ) der Polizei ins Netz ging. Der Einheimische war auf einem Firmenareal entdeckt und konnte nach einer kurzen Flucht von den Beamten gestellt worden.
Der Verdächtige befand sich am Montag gegen 2.40 Uhr auf einem Firmenareal und versuchte dort diverse Dinge zu stehlen. Als die Polizei mit mehreren Streifen anrückte, versuchte der 49-Jährige sich der Festnahme zu entziehen wund wollte zu Fuß fliehen wollte. Er konnte jedoch von einem Polizeibeamten der Polizeiinspektion Frankenburg eingeholt und zu Boden gebracht und somit an der Flucht gehindert und festgenommen werden. Der Polizeibeamte erlitt dabei leichte Verletzungen.
Keine Papiere dabei
Eine Identifizierung des Festgenommenen war vorerst nicht möglich, da der Mann weder Dokumente mit sich führte, noch seinen Namen angeben wollte. Seine Fingerabdrücke führten letztendlich zu seiner Identität. Schnell war klar, bei dem Festgenommenen handelte es sich um einen Serieneinbrecher, der zuvor schon in zwei Industriegebieten im Bezirk Vöcklabruck Einbrüche verübt haben soll.
Diebesgut gefunden
Der 49-Jährige steht unter Verdacht, bislang 13 Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Weiter Ermittlungen sind noch am Laufen.
Bei einer durchgeführten freiwilligen Nachschau konnte Diebesgut aufgefunden und sichergestellt werden. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 49-Jährige in die Justizanstalt Wels eingeliefert.
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