Großfahndung nach Einbruch in Waffengeschäft

An zahlreichen neuralgischen Punkten stehen Streifenbeamte in voller Schutzmontur, so auch an der Linzer Stadteinfahrt am Gründberg. Gegen 4.40 Uhr früh wurden vier Personen dabei gefilmt, wie sie in das Freistädter Waffengeschäft eindrangen. Das Quartett stahl zahlreichen Schusswaffen. Ein Großteil davon wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt. Der Coup wird von der Polizei so ernst genommen, weil Schusswaffen im Spiel sind. Deshalb wird auch alles versucht, um die Täter doch noch zu schnappen.