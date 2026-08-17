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Großfahndung nach Einbruch in Waffengeschäft

Oberösterreich
17.08.2026 11:33
Symbolbild
Symbolbild(Bild: FOTOKERSCHI / MARKUS HAUSER)
Porträt von Jürgen Pachner
Porträt von Christoph Gantner
Von Jürgen Pachner und Christoph Gantner

Um 4 .40 Uhr früh drangen vier Einbrecher in ein Waffengeschäft in Freistadt ein, stahlen zahlreiche Schusswaffen. Seither ist die Exekutive im Mühlviertel mit einer Großfahndung beschäftigt, auch die Cobra ist im Einsatz. 

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An zahlreichen neuralgischen Punkten stehen Streifenbeamte in voller Schutzmontur, so auch an der Linzer Stadteinfahrt am Gründberg. Gegen 4.40 Uhr früh wurden vier Personen dabei gefilmt, wie sie in das Freistädter Waffengeschäft eindrangen. Das Quartett stahl zahlreichen Schusswaffen. Ein Großteil davon wurde in der Nähe des Tatorts entdeckt. Der Coup wird von der Polizei so ernst genommen, weil Schusswaffen im Spiel sind. Deshalb wird auch alles versucht, um die Täter doch noch zu schnappen.

Das Fluchtauto der Täter, ein Porsche, steht in Bad Leonfelden am Kinoparkplatz
Das Fluchtauto der Täter, ein Porsche, steht in Bad Leonfelden am Kinoparkplatz(Bild: Jürgen Pachner)

Fluchtauto in Bad Leonfelden gewechselt
Inzwischen stellte sich heraus, dass Anrainer am Montag um 5 Uhr früh hinter der Kirche in Bad Leonfelden Reifenquietschen und Türenschlagen gehört hatten. Um 7 Uhr trafen dort Polizisten ein, befragten die Nachbarn und durchsuchten die Garagen. Denn die Täter hatten am dortigen Kinoparkplatz ihr Fluchtfahrzeug, einen schwarzen Porsche mit deutschen Kennzeichen stehen gelassen. Seit dem Vormittag wird der Porsche von der Spurensicherung genau unter die Lupe genommen. 

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