Spritzenfund: Muss man diesen Spielplatz sperren?

Gebrauchte Spritzen am Kinderspielplatz, Drogenkonsum am helllichten Tag, Alkoholexzesse und Lärm bis tief in die Nacht: Im GWG-Park spitzt sich die Lage zu. Anrainer berichten von beinahe täglichen Polizeieinsätzen. VP-Stadtvize Martin Hajart fordert nun eine drastische Konsequenz: Der Spielplatz soll vorübergehend gesperrt werden.
Ein Anrainer schildert der „Krone“, dass beinahe täglich die Polizei verständigt werden müsse – teilweise bis in die frühen Morgenstunden. Gerade an heißen Tagen sei die Belastung besonders groß: Wegen des Lärms könnten Bewohner nachts nicht einmal die Fenster kippen.
Auch nächtliche Sperre?
„Wenn jetzt sogar gebrauchte Spritzen am Spielplatz gefunden werden, ist die Sicherheit der Kinder akut gefährdet“, reicht’s Hajart. Der Spielplatz müsse geschlossen bleiben, bis dort wieder sichere Verhältnisse herrschen. Auch eine nächtliche Sperre des Parks stellt er zur Diskussion.
„Das wäre ein Rückzug der Stadt“
Der Stadtvize sieht den GWG-Park dabei nicht als Einzelfall. Nach den Problemen rund um Hauptbahnhof, Volksgarten und südliche Landstraße warnt er vor einem „Flächenbrand“: „Ein Park nach dem anderen kippt.“ FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml bestätigt Beschwerden und verweist auf verstärkte Kontrollen des Ordnungsdienstes sowie Gespräche mit Polizei, Volkshilfe und B37. Eine Spielplatzsperre lehnt er jedoch ab: „Das würde einen Rückzug der Stadt gegenüber Drogenkriminalität bedeuten.“
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