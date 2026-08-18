Spritzenfund: Muss man diesen Spielplatz sperren?

„Das wäre ein Rückzug der Stadt“

Der Stadtvize sieht den GWG-Park dabei nicht als Einzelfall. Nach den Problemen rund um Hauptbahnhof, Volksgarten und südliche Landstraße warnt er vor einem „Flächenbrand“: „Ein Park nach dem anderen kippt.“ FP-Sicherheitsstadtrat Michael Raml bestätigt Beschwerden und verweist auf verstärkte Kontrollen des Ordnungsdienstes sowie Gespräche mit Polizei, Volkshilfe und B37. Eine Spielplatzsperre lehnt er jedoch ab: „Das würde einen Rückzug der Stadt gegenüber Drogenkriminalität bedeuten.“