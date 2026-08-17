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Windböen rissen Bäume um und deckten Dächer ab

Oberösterreich
17.08.2026 18:42
Ein vom Sturm abgedecktes Hausdach in der Gemeinde Hinzenbach.
Ein vom Sturm abgedecktes Hausdach in der Gemeinde Hinzenbach.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)
Porträt von Jürgen Pachner
Von Jürgen Pachner

Eine Schlechtwetterfront mit heftigen Böen hielt am Montagnachmittag die Feuerwehren in den Bezirken Eferding, Linz-Land, Linz Stadt, Perg und Urfahr-Umgebung auf Trab. Eine Sturmschneise in der Gemeinde Hinzenbach deckte mehrere Dächer ab. Verletzt wurde glücklicherweise offenbar aber niemand. Die Aufräumarbeiten sind noch im Gang.

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Es war gegen 15.45 Uhr, als heftige Sturmböen plötzlich durch Oberösterreich zogen. Infolge der Wetterturbulenzen wurden auch einige Bäume entwurzelt. Neben der vielbefahrenen Auffahrt von der Leonfeldner Straße in Linz auf die Voestbrücke der A7 (Mühlkreisautobahn) stürzte etwa im Bereich des PRO-Einkaufszentrums ein großer Stamm samt Blätterkrone auf die Fahrbahn. Autos oder Menschen kamen dabei aber nicht zu schaden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz räumten das gefährliche Hindernis von der Straße.

Umgestürzte Bäume hatten auch in Kirchham, Natternbach, Saxen, Leonding, Bad Zell, Hörsching, Lichtenberg, Luftenberg, Engerwitzdorf, Fraham und Wilhering Einsätze zur Folge.

In Linz-Urfahr stürzte ein Baum auf die Fahrbahn der Auffahrt zur Mühlkreisautobahn (A7).
In Linz-Urfahr stürzte ein Baum auf die Fahrbahn der Auffahrt zur Mühlkreisautobahn (A7).(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

In der Gemeinde Hinzenbach stürzte nicht nur ein Baum um, sondern es wurden auch Dächer teilweise abgedeckt. Mehrere Häuser waren betroffen, Feuerwehrleute sicherten die beschädigten Gebäude. 

In Herzogsdorf brannte ein Baum und bei St. Ulrich bei Steyr wurde eine Stromleitung beschädigt, wodurch rund 900 Haushalte vorübergehend keinen Strom hatten. Ausfälle gab es laut Linz AG auch im Bereich Lichtenberg, Kirchschlag, Glasau und Hellmonsödt. Servicetechniker waren unter Hochdruck darum bemüht, die Schäden rasch wieder zu beheben. 

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