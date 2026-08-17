Windböen rissen Bäume um und deckten Dächer ab

Es war gegen 15.45 Uhr, als heftige Sturmböen plötzlich durch Oberösterreich zogen. Infolge der Wetterturbulenzen wurden auch einige Bäume entwurzelt. Neben der vielbefahrenen Auffahrt von der Leonfeldner Straße in Linz auf die Voestbrücke der A7 (Mühlkreisautobahn) stürzte etwa im Bereich des PRO-Einkaufszentrums ein großer Stamm samt Blätterkrone auf die Fahrbahn. Autos oder Menschen kamen dabei aber nicht zu schaden. Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Linz räumten das gefährliche Hindernis von der Straße.