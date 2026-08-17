Heute wohl Rendevous mit der Realität für die NEOS

Die Verwerfungen bei den Liberalen waren so heftig, dass sogar über ein mögliches Ende der Regierungsarbeit gemunkelt wurde. Es gab Spekulationen, dass ÖVP und SPÖ alleine – mit einem Mandat Überhang – oder mit den Grünen weitermachen könnten. Ein vorzeitiges Aus ist aus heutiger Sicht allerdings unwahrscheinlich, dafür gefällt sich Parteichefin Meinl-Reisinger zu gut in der Rolle der Außenministerin. Viele Fragen sich allerdings, ob sie die Partei und die vielen „Freigeister“ im Klub unter Kontrolle hat.