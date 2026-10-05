Millionen-Umbau – jetzt platzt der nächste Termin

Dabei hatte die Stadt erst im Frühjahr einen neuen Fahrplan präsentiert. Ursprünglich sollte der Umbau bereits im Herbst 2026 beginnen. Dann stellte sich heraus, dass auch die Abdichtung der Tiefgaragendecke unter weiten Teilen des Platzes saniert werden muss. Die Arbeiten wurden zusammengelegt, der Start auf April 2027 verschoben. Die Bauzeit sollte trotz des größeren Umfangs bei rund zwei Jahren bleiben.