Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vier Tatorte

Mini-Beute und Mega-Ärger bei Kindergarten-Coups

Oberösterreich
05.10.2026 15:02
In Marchtrenk stiegen die Einbrecher in vier Kindergärten ein
In Marchtrenk stiegen die Einbrecher in vier Kindergärten ein(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Es ist ein Mega-Ärger, aber nur eine Mini-Beute! In Marchtrenk (OÖ) knackten Einbrecher am Wochenende ungesehen vier städtische Kindergärten. Dabei richteten sie zigtausend Euro Schaden an, nahmen aber nur ein paar Euro Bastelgeld mit. Und bei einer Einrichtung gab's Entschuldigungsschreiben der Polizei für die Eltern, die ihre Kinder nicht abgeben durften.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Für ausgiebige Beutezüge nützten Einbrecher in Marchtrenk das Wochenende. Am Montag, um 7 Uhr früh, schlugen Mitarbeiter von vier der sechs Gemeindekindergärten im Stadtamt Alarm: „Bei uns wurde eingebrochen!“ Die Gauner hatten Fenster aufgezwängt, Scheiben eingeschlagen und in den Räumlichkeiten versperrte Kästen geknackt und ruiniert. Tausende Euro Sachschaden stehen gerade einmal 127 Euro Bargeld – aus insgesamt zwei Kindergärten – als Beute gegenüber.

Spurensicherung lief am Morgen
In einem Kindergarten gab’s organisatorischen Mehraufwand, da die Polizei Eltern samt Kinder wegen der laufenden Spurensicherung nach Hause schickten. „Sie gaben vorgedruckte Entschuldigungsschreiben für die Eltern mit, damit sie zumindest keinen Urlaubstag verbrauchen müssen“, sagt Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ).

„Kaum Bargeld in städtischen Einrichtungen“
Und er betont, dass sich Einbrüche in den rund 30 Gebäuden, die der Stadtverwaltung unterstehen, nicht lohnen. „Es gibt die Anweisung, dass maximal kleine Geldbeträge vor Ort verwahrt werden dürfen, der Rest muss immer gleich in die Stadtkasse einbezahlt werden“, erklärt der Stadtchef.

Lesen Sie auch:
Die Einbrecher ergriffen nach wenigen Sekunden bereits die Flucht.
Drei Täter entkommen
Unbekannte krachten mit Auto in Juweliergeschäft
24.09.2026
65 Fälle geklärt
Einbrüche in Schulen: Täterbande wurde gefasst
17.01.2025

Auch in Privathäuser eingestiegen
Die Einbrecher dürften mit der Beute in den Kindergärten auch nicht zufrieden gewesen sein, stiegen offenbar auch in mehrere private Gebäude am Stadtrand ein. Wie hoch hier Schaden und Beute sind, muss erst zusammengezählt werden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
05.10.2026 15:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In diesem Mehrfamilienhaus in Niederbayern sind vor mehr als einem Jahr drei Leichen gefunden ...
Taten in Bayern 2025
Schreckliche Details im Prozess um Dreifachmord
Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
440.053 mal gelesen
Wien
Nun rasen die neuen „E-Bikes“ über die Radwege
160.330 mal gelesen
Laut dem Hersteller eignen sich die extra starken Gefährte „perfekt für Lieferdienste, lange ...
Burgenland
Keine Ruhe am Seeufer: „Halten das nicht mehr aus“
125.604 mal gelesen
Idylle mit Störgeräuschen: Bewohner der Seehäuser klagen über Lärmbelästigung.
Innenpolitik
Babler tritt 2027 ab: Das ist die neue SPÖ-Spitze
6088 mal kommentiert
Kolumnen
In die Geschichte eingehen als Kickls beste Helfer
1270 mal kommentiert
Strahlend bei einer Wanderung mit Fans: Hilft die SPÖ Herbert Kickl noch weiter nach oben?
Innenpolitik
Regierung nach SPÖ-Beben gelähmt: Reformen wackeln
1176 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger ...
Mehr Oberösterreich
Nach drei Wochen zu
Hier ist das Schuljahr schon wieder zu Ende
Vier Tatorte
Mini-Beute und Mega-Ärger bei Kindergarten-Coups
Hauptplatz muss warten
Millionen-Umbau – jetzt platzt der nächste Termin
Beim Aufsteig gestürzt
Wanderin (65) bei Ausflug auf Traunstein verletzt
Wer hat was gesehen?
Dreiste Traktordiebe schlugen am „Urfix“ zu
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf