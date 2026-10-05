Mini-Beute und Mega-Ärger bei Kindergarten-Coups

Es ist ein Mega-Ärger, aber nur eine Mini-Beute! In Marchtrenk (OÖ) knackten Einbrecher am Wochenende ungesehen vier städtische Kindergärten. Dabei richteten sie zigtausend Euro Schaden an, nahmen aber nur ein paar Euro Bastelgeld mit. Und bei einer Einrichtung gab's Entschuldigungsschreiben der Polizei für die Eltern, die ihre Kinder nicht abgeben durften.