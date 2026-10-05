Nach Tresor-Coup: Gestohlenes Auto abgefackelt

Mit einem gestohlenen Pkw sollen Unbekannte bei einer Tankstelle in Ennsdorf einen Tresor aus der Verankerung gerissen haben. Danach ging der Wagen in einem Wald in Haag in Flammen auf. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen auf die Bäume.
Ein gestohlenes Auto als Einbruchswerkzeug: Mit einem im oberösterreichischen Leonding entwendeten Pkw sollen Unbekannte am Montag gegen 3 Uhr bei einer Tankstelle in Ennsdorf im Bezirk Amstetten einen Tresor aus der Verankerung gerissen haben. Dazu war ein Band am Wagen befestigt.
Beute offenbar in anderes Fahrzeug umgeladen
Anschließend dürfte das Diebesgut in einem Wald bei Pinnersdorf, einer Ortschaft der Stadt Haag, in ein anderes Fahrzeug umgeladen worden sein. Danach sollen die Täter den gestohlenen Pkw angezündet haben.
Kurz nach 4 Uhr wurde die Feuerwehr Pinnersdorf wegen des brennenden Autos alarmiert. Der Wagen brannte vollständig aus. Die Einsatzkräfte konnten jedoch verhindern, dass die Flammen auf den Wald übergriffen.
Landeskriminalamt untersucht den Fall
Das Fahrzeugwrack wurde für die Ermittlungen zu einem Abstellplatz transportiert. Die Diebstahlgruppe des Landeskriminalamts Niederösterreich ermittelt.
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