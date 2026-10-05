Drogen und Gewalt: Suchtgiftring zerschlagen

Weitere Straftaten

Neben dem Suchtgifthandel konnten zahlreiche weitere Straftaten der Bande geklärt werden. Den Beschuldigten, vier Männer im Alter von 27 bis 37 Jahren aus Linz und zwei Frauen, im Alter von 25 und 36 aus Linz und dem Bezirk Linz-Land, werden unter anderem ein schwerer Raub unter Verwendung einer Schusswaffe sowie eine schwere Nötigung vorgeworfen.