Drogen und Gewalt: Suchtgiftring zerschlagen

Ermittler des Kriminalreferates in Linz haben schon im April sechs Syrer – vier Männer und zwei Frauen – überführt, die Kokain und Cannabis nach Oberösterreich geschmuggelt und verkauft hatten. 80 Abnehmer wurden ebenfalls ausgeforscht.
Seit Anfang 2025 soll die kriminelle Vereinigung, sechs Hauptverdächtige, alle aus dem syrischen Raum, größere Mengen Kokain sowie Cannabis nach Oberösterreich geschmuggelt und anschließend weiterverkauft haben. Im Zuge umfangreicher Ermittlungen gelang es den Kriminalbeamten, über 80 Suchtgiftabnehmer der kriminellen Vereinigung auszuforschen und einzuvernehmen.
Weitere Straftaten
Neben dem Suchtgifthandel konnten zahlreiche weitere Straftaten der Bande geklärt werden. Den Beschuldigten, vier Männer im Alter von 27 bis 37 Jahren aus Linz und zwei Frauen, im Alter von 25 und 36 aus Linz und dem Bezirk Linz-Land, werden unter anderem ein schwerer Raub unter Verwendung einer Schusswaffe sowie eine schwere Nötigung vorgeworfen.
Dem mutmaßlichen Bandenchef, einem 37-jährigen Syrer aus Linz, werden außerdem weitere schwere Straftaten und Missbrauchsdelikte angelastet. Die sechs Hauptverdächtigen befinden sich seit April 2026 in Untersuchungshaft.
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