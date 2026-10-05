Wanderin (65) bei Ausflug auf Traunstein verletzt

Eine 65-jährige Frau aus Kainbach bei Graz (Steiermark) wurde bei einer Bergtour auf den Traunstein schwer verletzt. Die Frau unternahm am Samstag eine Wanderung auf den Traunstein in Gmunden und stieg zusammen mit ihrem Gatten über den Hernlersteig in Richtung Gipfel auf. Gegen 12.55 Uhr kam die Frau auf einer Seehöhe von etwa 1060 Meter zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Daraufhin wurde umgehend ein Notruf abgesetzt.