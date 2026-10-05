Wanderin (65) bei Ausflug auf Traunstein verletzt

Mit schweren Verletzungen endete am Wochenende der Ausflug einer 65-Jährigen auf den Traunstein in Oberösterreich. Bereits beim Aufstieg stürzte die Frau und ihr Ehemann musste den Notruf absetzen. Die Wanderin wurde mit dem Rettungsheli geborgen und ins Spital geflogen.
Eine 65-jährige Frau aus Kainbach bei Graz (Steiermark) wurde bei einer Bergtour auf den Traunstein schwer verletzt. Die Frau unternahm am Samstag eine Wanderung auf den Traunstein in Gmunden und stieg zusammen mit ihrem Gatten über den Hernlersteig in Richtung Gipfel auf. Gegen 12.55 Uhr kam die Frau auf einer Seehöhe von etwa 1060 Meter zu Sturz und verletzte sich dabei schwer. Daraufhin wurde umgehend ein Notruf abgesetzt.
Geeignete Lichtung gesucht
Der Bergrettungsdienst Gmunden, der Notarzthubschrauber und die Alpinpolizei Gmunden wurden alarmiert. Da sich die Wanderin und ihr Gatte auf einer stark bewaldeten Wegpassage befanden, begannen sie langsam abzusteigen um eine, für eine Hubschrauberrettung geeignete, Lichtung zu erreichen. Währenddessen begab sich eine Mannschaft der Bergrettung in den Aufstieg.
Nach Eintreffen des Notarzthubschrauber wurde die Verletzte mittels variablen Tau gerettet und ins Tal geflogen. Nach notärztlicher Erstversorgung wurde die 65-Jährige ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden geflogen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.