Schlangenlinien gefahren: Radler mit 2,64 Promille

Zu tief ins Glas schaute offensichtlich ein 58-jähriger Welser. Der in Schlangenlinien fahrende Radfahrer wurde in der Nacht auf Montag in seiner Heimatstadt von der Polizei angehalten. Der Alkotest ergab stolze 2,64 Promille.
Ein alkoholisierter Radfahrer wurde in der Nacht auf den Montag in Wels angehalten und kontrolliert. Der 58-jährige Radfahrer aus Wels konnte gegen 1.15 Uhr von einer Polizeistreife auf der Laahener Straße in starken Schlangenlinien fahrend wahrgenommen werden.
Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten eindeutige Symptome einer Beeinträchtigung feststellen. Ein durchgeführter Alkotest ergab einen relevanten Wert von 2,64 Promille. Die Weiterfahrt wurde dem Lenker untersagt. Er wird angezeigt.
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