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17-Jähriger nickte ein

Sekundenschlaf löste schweren Unfall aus

Oberösterreich
04.10.2026 19:21
(Bild: theartofphoto - stock.adobe.com)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Es war vielleicht nur ein Bruchteil einer Sekunde – aber diese Zeit reichte, dass am frühen Sonntagvormittag im Mühlviertel ein schwerer Unfall passierte. Ein erst 17-jähriger Bursch war am Steuer eingenickt und drei Insassen des gegnerischen Autos landeten im Spital.

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Der 17-Jährige aus Kirchschlag fuhr mit seinem Auto am Sonntag, 4. Oktober 2026, kurz vor 10 Uhr auf der B38 Richtung Bad Leonfelden. Kurz nach Vorderweißenbach dürfte der Jugendliche laut eigenen Angaben einen Sekundenschlaf erlitten haben und kam mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn.

Drei Frauen im Auto verletzt
Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 52-Jährigen aus Wien. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. Die 52-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrerinnen, 59 und 89 Jahre alt, wurden dabei verletzt. Die 89-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.

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