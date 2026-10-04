Sekundenschlaf löste schweren Unfall aus

Drei Frauen im Auto verletzt

Dort kollidierte er mit dem entgegenkommenden Pkw einer 52-Jährigen aus Wien. Beide Fahrzeuge wurden nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben geschleudert. Die 52-Jährige sowie ihre beiden Mitfahrerinnen, 59 und 89 Jahre alt, wurden dabei verletzt. Die 89-Jährige wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Kepler Uniklinikum geflogen.