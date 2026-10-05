Zwei Mädchen auf E-Scooter kollidierten mit Kind

Zwei 15-jährige Mädchen aus Altheim waren zu zweit auf einem Elektroroller unterwegs, als sie eine Siebenjährige erfassten, die gerade die Straße überqueren wollte. Das Kind kam verletzt ins Spital nach Ried, die beiden Jugendlichen fuhren selbstständig ins Braunauer Spital.
Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung kam es am Montagnachmittag im Bezirk Braunau. Eine 15-Jährige aus Altheim fuhr mit ihrem E-Scooter gegen 12:15 Uhr in ihrem Heimatort. Auf dem E-Scooter fuhr zudem eine Freundin -ebenfalls aus Altheim – der Lenkerin mit. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 7-jährige Altheimerin die Straße überqueren, wobei es zu einer Kollision mit dem E-Scooter kam.
Alle drei ins Spital
Durch den Zusammenstoß kamen alle drei Beteiligten zu Sturz. Die 7-Jährige wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde die Verletzte ins Krankenhaus Ried gebracht. Die beiden Mädchen am E-Scooter wurden dabei leicht verletzt und begaben sich selbstständig ins Krankenhaus Braunau.
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