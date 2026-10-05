Zwei Mädchen auf E-Scooter kollidierten mit Kind

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzung kam es am Montagnachmittag im Bezirk Braunau. Eine 15-Jährige aus Altheim fuhr mit ihrem E-Scooter gegen 12:15 Uhr in ihrem Heimatort. Auf dem E-Scooter fuhr zudem eine Freundin -ebenfalls aus Altheim – der Lenkerin mit. Zum gleichen Zeitpunkt wollte eine 7-jährige Altheimerin die Straße überqueren, wobei es zu einer Kollision mit dem E-Scooter kam.