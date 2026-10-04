„Wir Menschen brauchen Tiere an unserer Seite“

Tiere werden gerne so dargestellt, als ob sie nur für unser Wohlbefinden wichtig wären. Aber sind Tiere nicht viel mehr?

Es ist nicht zu unterschätzen, dass Menschen in guter Beziehung zu Tieren, wie etwa zu Hunden, im Schnitt gesünder und länger leben. Aber das ist nur ein Teil der Geschichte. Wir halten Tiere unter teils grausamen Bedingungen und essen sie – und manchmal essen sie auch uns. Dabei übersieht man gerne, wie eng wir mit ihnen körperlich und geistig verwandt sind, dass die menschliche Spiritualität in der Tierbeziehung entstand, und dass sie über die gesamte Geschichte der Menschheit überaus wichtig waren. Die Beziehungen zu den anderen Tieren machen uns als Menschen und Kulturwesen aus.