Hier ist das Schuljahr schon wieder zu Ende

Nur Tage nach Beschluss

Die Schließung wurde zwar erst am 1. Oktober in einer geheimen Gemeinderatssitzung offiziell beschlossen, doch im Raum stand sie schon länger: Weil statt der erwarteten 28 Schüler nur 24 angemeldet waren, wurden nur zwei Lehrerposten finanziert – nur genug für eine Klasse. Daraufhin musste zuerst ein eigens aus der Pension zurückgeholter Lehrer gehen, wenig später folgten ihm auch die beiden verbliebenen Lehrerinnen. Schlussendlich entschieden auch die Eltern mehrheitlich gegen den Fortbestand des Schulstandorts.