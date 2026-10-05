Rede des Nestbeschmutzers und Preisträgers

Die Hassliebe zu Wien und Österreich quoll über in einem opernhaften Crescendo, das in resignierender Ironie verstummte, als der Dichter wahrnahm, dass hinter Vorhängen noch immer heimlich Hitler-Bilder hängen. Die nicht minder grandiose Akkordeonistin Manuela Kloibmüller quetschte dazu schräge Misstöne in die österreichische Bundeshymne oder in Schuberts Forelle. Virtuos, heftiger Beifall!