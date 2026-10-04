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kammer5-Jubiläum

Eine Erfolgsgeschichte mit Herz und Haubenküche

Oberösterreich
04.10.2026 18:00
Hochzeitslocation und Gourmettempel: Das kammer5 feierte seine erste Erfolgsbilanz mit Freunden ...
Hochzeitslocation und Gourmettempel: Das kammer5 feierte seine erste Erfolgsbilanz mit Freunden und viel Genuss.(Bild: Hanna Hinterdorfer/Anklang.cc)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Vom Woodstock-Lager zum Michelin-Stern: In Ort im Innkreis feierte das kammer5-Team fünf Jahre kulinarische Höhenflüge in der Fine-Dining-Adresse mit drei Hauben, drei Gabeln und einem Michelin-Stern.

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Manche Erfolgsgeschichten beginnen mit einem Businessplan, andere mit einer Vision, die erst unterwegs ihre wahre Gestalt findet.

Im Fall des kammer5 am Leitner Gut in Ort im Innkreis war es die Idee eines Wagenrads, aus dem ähnlich wie bei chinesischen Drehtellern gegessen wird, garniert mit viel Mut, Leidenschaft und Gastgeberherz. Was einst als Hochzeitslocation geplant war und Woodstock-Equipment beherbergte, ist heute eine vielfach ausgezeichnete Fine-Dining-Adresse mit drei Hauben, drei Gabeln und einem Michelin-Stern. Fünf Jahre nach der Eröffnung wurde diese Erfolgsgeschichte mit einem Fest voller Genuss und menschlicher Wärme gefeiert. Wegbegleiter, Freunde, Partner und Mitarbeiter versammelten sich, um gemeinsam anzustoßen.

Geschäftsführer Simon Ertl mit seinen langjährigen Lieferanten Manfred Kröswang mit seiner ...
Geschäftsführer Simon Ertl mit seinen langjährigen Lieferanten Manfred Kröswang mit seiner Sigrid und Mario Hartlieb.(Bild: Hanna Hinterdorfer/Anklang.cc)

Küchenchefs auf der Bühne
Moderatorin Silvia Schneider lockte die Küchenchefs vom Herd auf die Bühne und verriet augenzwinkernd, dass sie mit Gastgeberin Kerstin Pröll sogar auf der Titanic untergehen würde: „Denn diese großartige Frau schafft einfach alles – sie würde mir beim Schiffbruch vermutlich noch ein Glas Champagner servieren, einen Kaschmirschal organisieren und mir die Lippen rot nachziehen.“ Schiffbruch musste an diesem Abend keiner erleiden – die Herzlichkeit und kulinarische Extraklasse des kammer5-Teams hätten aber ohnehin jeden Eisberg zum Schmelzen gebracht. Ausgestattet mit einem Stempelpass kosteten sich die Gäste durch fünf Kochstationen – kredenzt wurden raffinierte Kreationen wie etwa Stör mit Roter Rübe und brauner Butter oder Schwein mit Kraut und Mimolette.

Gastgeberin Kerstin Pröll blickte fünf Jahre zurück.
Gastgeberin Kerstin Pröll blickte fünf Jahre zurück.(Bild: Hanna Hinterdorfer/Anklang.cc)

Gemeinschaft im Mittelpunkt
Für musikalische Genüsse sorgten die Eschenauer Tanzlmusi, Eric Papilaya & The Good Vibe Tribe. Als wichtigste Zutat des Abends stand aber vor allem die Gemeinschaft im Mittelpunkt. Gefeiert wurden jene Menschen, die das kammer5 geprägt haben. „Dieses Jubiläum ist für uns kein Abschluss, sondern ein Zwischenstopp. Wir freuen uns auf alles, was noch kommt“, betonte Geschäftsführer Simon Ertl.

Moderatorin Silvia Schneider lockte die Küchenchefs vom Herd auf die Bühne.
Moderatorin Silvia Schneider lockte die Küchenchefs vom Herd auf die Bühne.(Bild: Hanna Hinterdorfer/Anklang.cc)

Nach fünf erfolgreichen Jahren gilt also: Der nächste Gang wartet bereits – und womöglich auch schon bald der zweite Michelin-Stern...

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