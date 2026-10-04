Eine Erfolgsgeschichte mit Herz und Haubenküche

Küchenchefs auf der Bühne

Moderatorin Silvia Schneider lockte die Küchenchefs vom Herd auf die Bühne und verriet augenzwinkernd, dass sie mit Gastgeberin Kerstin Pröll sogar auf der Titanic untergehen würde: „Denn diese großartige Frau schafft einfach alles – sie würde mir beim Schiffbruch vermutlich noch ein Glas Champagner servieren, einen Kaschmirschal organisieren und mir die Lippen rot nachziehen.“ Schiffbruch musste an diesem Abend keiner erleiden – die Herzlichkeit und kulinarische Extraklasse des kammer5-Teams hätten aber ohnehin jeden Eisberg zum Schmelzen gebracht. Ausgestattet mit einem Stempelpass kosteten sich die Gäste durch fünf Kochstationen – kredenzt wurden raffinierte Kreationen wie etwa Stör mit Roter Rübe und brauner Butter oder Schwein mit Kraut und Mimolette.