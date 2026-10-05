Dreiste Traktordiebe schlugen am „Urfix“ zu

Versperrt abgestellt

„Ein Beschicker hat ihn gegen 0.30 Uhr noch fahren gehört. Da ist er offenbar donauabwärts gefahren worden“, so Gillhofer weiter. Besonders weit könne er nicht gefahren sein – der Tank sei relativ leer gewesen. Der Traktor sei versperrt hinter dem Info-Gebäude geparkt gewesen. Offenbar dürfte das Gefährt irgendwo verladen worden, und in die Nacht abtransportiert worden sein. Auch das Timing war gut gewählt: Das Sicherheitspersonal steht dort nur bis Mitternacht.