Dreiste Traktordiebe schlugen am „Urfix“ zu

Der Urfahraner Herbstmarkt ist vorbei. Doch noch bevor die letzten Gäste das Festgelände verlassen hatten, verschwand ein kleiner Traktor des Magistrats. In der Nacht auf Samstag wurde das Gefährt offenbar aufgebrochen und donauabwärts gefahren – Destination unbekannt. Nun bittet die Stadtbehörde um Hinweise.
„Es ist schon sehr ärgerlich, wir sind auf diesen Traktor angewiesen.“ Theresa Gillhofer, Leiterin der Abteilung Märkte und Tourismus am Magistrat Linz ist ratlos. Bereits in der Nacht auf Samstag, als am Urfahraner Markt noch Vollbetrieb herrschte, war der kleine Kubota-Traktor offenbar vom Gelände gefahren worden – und ward nie mehr gesehen. Der Anhänger hingegen blieb stehen.
Versperrt abgestellt
„Ein Beschicker hat ihn gegen 0.30 Uhr noch fahren gehört. Da ist er offenbar donauabwärts gefahren worden“, so Gillhofer weiter. Besonders weit könne er nicht gefahren sein – der Tank sei relativ leer gewesen. Der Traktor sei versperrt hinter dem Info-Gebäude geparkt gewesen. Offenbar dürfte das Gefährt irgendwo verladen worden, und in die Nacht abtransportiert worden sein. Auch das Timing war gut gewählt: Das Sicherheitspersonal steht dort nur bis Mitternacht.
Neuanschaffung im Raum
Für Aufräumarbeiten nach Marktschluss hatte sich die Magistratsabteilung ein anderes Fahrzeug ausborgen müssen. Ob ein anderer Traktor angeschafft werden muss – neu kosten die Arbeitsgeräte rund 18.000 bis 20.000 Euro – muss erst noch geklärt werden. „Der Mitarbeiter, der mit dem Traktor immer unterwegs ist, hat überall danach gesucht, in der Hoffnung, dass es vielleicht eine ,bsoffene Gschicht‘ war, aber leider vergeblich“, so Gillhofer.
Hinweise erbeten
Also sah man sich gezwungen, den Diebstahl bei den ebenfalls im Info-Gebäude postierten Polizeibeamten anzuzeigen. In den Sozialen Medien wurde zudem ein Aufruf gestartet. Wer am Samstag um kurz nach Mitternacht rund um das Info-Gebäude verdächtige Personen oder gar den Traktor selbst beobachtet hat, soll sich beim Magistrat oder der Stadtpolizei Linz melden – auch anonym.
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