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Nach Brand im Haus:

Die Hilfsbereitschaft für Fünfjährige war enorm

Oberösterreich
05.10.2026 08:00
Goldwörths Bürgermeister Thomas Prihoda (r.) und Kindergartenleiterin Corinna Arthofer bei der ...
Goldwörths Bürgermeister Thomas Prihoda (r.) und Kindergartenleiterin Corinna Arthofer bei der Übergabe.(Bild: zVg)
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Schön, dass schlimme Geschichten auch gute Seiten haben dürfen. Wie der Brand in einem Mühlviertler Haus, der einem fünfjährigen Mädchen alles nahm. Doch die daraus resultierende Hilfsbereitschaft war riesig und der materielle Schaden ist behoben. Das Mädchen konnte sogar etwas für ihren Kindergarten tun.

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„Das fühlt sich richtig und gut an“ – Goldwörths Bürgermeister Thomas Prihoda (FP) ist über die Reaktion auf den Spendenaufruf der Gemeinde überwältigt. Wie berichtet, hatte ein fünfjähriges Mädchen beim Brand des Hauses, in dem sie mit ihrem Papa wohnt, eigentlich alles verloren. Die Gemeinde rief auf, passendes Gewand und auch Spielzeug zu spenden, bzw. bei der Gemeinde abzugeben.

Was zuviel ist, wird sinnvoll genutzt
„Die Leute haben sich toll verhalten. Sie haben nur schöne Sachen und diese gut verpackt bei uns abgegeben“, freut sich der Bürgermeister, der mit Kindergärtnerin Corinna Arthofer die Spenden – die Leute kamen teils von weit her, um helfen zu dürfen – an Jennifer und ihren Papa übergeben konnte. „Sie haben sich sehr gefreut und jetzt wieder alles, was sie brauchen“, sagt der Ortschef. Es war sogar ein bisschen mehr, als die kleine Familie brauchen kann. „Einige Sachen wurden an den Kindergarten weitergegeben und finden hier gute Verwendung. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass diese Geschichte nun eine so positive Seite hat.“

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