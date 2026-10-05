Die Hilfsbereitschaft für Fünfjährige war enorm

Was zuviel ist, wird sinnvoll genutzt

„Die Leute haben sich toll verhalten. Sie haben nur schöne Sachen und diese gut verpackt bei uns abgegeben“, freut sich der Bürgermeister, der mit Kindergärtnerin Corinna Arthofer die Spenden – die Leute kamen teils von weit her, um helfen zu dürfen – an Jennifer und ihren Papa übergeben konnte. „Sie haben sich sehr gefreut und jetzt wieder alles, was sie brauchen“, sagt der Ortschef. Es war sogar ein bisschen mehr, als die kleine Familie brauchen kann. „Einige Sachen wurden an den Kindergarten weitergegeben und finden hier gute Verwendung. Herzlichen Dank an alle, die mitgeholfen haben, dass diese Geschichte nun eine so positive Seite hat.“