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Wenn der Wald brennt: Die Ängste eines Kindes

Vorarlberg
16.08.2026 12:55
In ganz Europa brennen die Wälder, auch in Österreich – da kann einem schon angst und bange ...
In ganz Europa brennen die Wälder, auch in Österreich – da kann einem schon angst und bange werden.(Bild: APA/MATTHIAS WARMUTH)
Porträt von Robert Schneider
Von Robert Schneider

Die Bilder von brennenden Wäldern mitten in Europa begleiten uns seit Wochen: Feuerwehren im Dauereinsatz, zerstörte Landschaften, Menschen, die in Notquartieren schlafen müssen. Dem Sohn von „Krone“-Kolumnist Robert Schneider geht das alles sehr nahe – doch was einem Kind sagen, damit es ruhig einschlafen kann?

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Mein 12-jähriger Sohn ist ein ängstliches Kind. Nach außen gibt er sich zwar stark und mimt den Mutigen, aber im Herzen hat er tiefe Verlustängste. Schon als Vierjähriger hat er versucht, mit Tesafilm alles zusammenzukleben, was zerrissen war. Als er gelernt hatte, die Schnürsenkel zu binden, knotete er jeden Abend vor dem Schlafengehen die Turnschuhe zusammen. Wie habe ich mich geärgert, am Morgen die Konten wieder zu lösen!

Die gegenwärtige Trockenheit der Wiesen und Wälder löst Angst in ihm aus. Als er hörte, dass in der Eifel der Wald brennt, war er ganz untröstlich. Denn aus der Eifel kommt seine Mama, und der Waldbrand war ausgerechnet nahe des Dorfes Gey, woher sie stammt.

Jeden Morgen schaut er unruhig auf die bereits verdorrten Wiesen unter unserem Haus. Noch desperater wird er, wenn er die Baumkronen sieht, die schon allesamt gelbe und braune Blätter tragen. „Papa, wird der Wald bald brennen? Was glaubst du?“

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Jetzt hat er angefangen, ChatGPT zu fragen, wann in Götzis endlich mit Regen zu rechnen ist. Er fragt den Bot mindestens viermal am Tag und immer hört er, dass die Regenwahrscheinlichkeit bei höchstens 20 Prozent liege.

Er macht sich große Sorgen. „Was ist, wenn wir wie die Leute von Gey evakuiert werden? Was soll ich mitnehmen?“ Es gelingt mir nicht wirklich, seine Sorgen zu zerstreuen. Ich kann auf ihn einreden wie ich will.

„Am Sonntag wird es bestimmt regen“, flüstere ich ihm beim Einschlafen zu. „Ich habe den Schweizer Wetterbericht gehört, und der liegt fast nie daneben. Die Schweizer nehmen es da sehr genau.“ – „Und wenn es nicht regnet? Was soll ich mitnehmen?“

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