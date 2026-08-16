Wenn der Wald brennt: Die Ängste eines Kindes

Mein 12-jähriger Sohn ist ein ängstliches Kind. Nach außen gibt er sich zwar stark und mimt den Mutigen, aber im Herzen hat er tiefe Verlustängste. Schon als Vierjähriger hat er versucht, mit Tesafilm alles zusammenzukleben, was zerrissen war. Als er gelernt hatte, die Schnürsenkel zu binden, knotete er jeden Abend vor dem Schlafengehen die Turnschuhe zusammen. Wie habe ich mich geärgert, am Morgen die Konten wieder zu lösen!