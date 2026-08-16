Bei Familienausflug 200 Meter in Tiefe gestürzt

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 14.30 Uhr unterhalb der Feldkircher Hütte im Ortsteil Amerlügen in Frastanz. Der 77-Jährige, ein deutscher Urlauber, stürzte aus bisher ungeklärter Ursache während einer Familienwanderung etwa 200 Meter über steiles Gelände ab.