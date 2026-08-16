Bei Familienausflug 200 Meter in Tiefe gestürzt

Ein 77-jähriger Urlauber aus Deutschland stürzte am Samstag während einer Wanderung in Frastanz (Vorarlberg) schwer und musste von Einsatzkräften geborgen werden. Der Notarzt versorgte den Mann, ehe das Opfer ins Krankenhaus geflogen wurde.
Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 14.30 Uhr unterhalb der Feldkircher Hütte im Ortsteil Amerlügen in Frastanz. Der 77-Jährige, ein deutscher Urlauber, stürzte aus bisher ungeklärter Ursache während einer Familienwanderung etwa 200 Meter über steiles Gelände ab.
Rettungsaktion erfolgreich
Ein Angehöriger des Mannes leistete sofort Erste Hilfe. Die Bergung wurde durch den Notarzt des Rettungshubschraubers C8 unterstützt. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde der 77-Jährige anschließend mittels Bergetau geborgen und ins Landeskrankenhaus Feldkirch geflogen.
Im Einsatz waren der Rettungshubschrauber C8 mit drei Einsatzkräften, die Bergrettung Frastanz mit 14 Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen sowie eine Streife der Bundespolizei.
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